Suma y sigue: el Pozoblanco - Atlético Antoniano, aplazado

Un nuevo encuentro suspendido y no por causas diferentes. La Covid-19 sigue atizando con dureza a todo el territorio español y Andalucía no está siendo menos que las demás comunidades autónomas. La tasa de incidencia sigue subiendo a unos niveles increíblemente disparados, aunque la alta vacunación en este país está haciendo que los hospitales no estén tan colapsados como en las diferentes olas. Sin embargo, los contagios son ahora más comunes y la cuarentena en el deporte hace que muchos de los partidos o competiciones que están programados para fechas venideras sean suspendidos, como le ha pasado al Pozoblanco. El club pedrocheño ha anunciado que su encuentro ante el Atlético Antoniano queda aplazado por esta temática.

En efecto. La entidad cordobesa ha comunicado esta suspensión para el partido que debía disputarse el jueves 6 de enero en el Estadio Municipal de Pozoblanco. "El encuentro que nos iba a enfrentar al Club Atlético Antoniano queda aplazado por casos de Covid-19 en las filas del conjunto lebrijano. Desde nuestro club les deseamos una pronta recuperación", explica el escrito realizado por el Pozoblanco y compartido en sus respectivas redes sociales, aunque, por desgracia, no es el único choque suspendido esta semana donde el perjudicado ha sido un equipo cordobés.

El otro encuentro aplazado enfrentaba a dos equipos que están luchando en la actualidad por consolidarse en los play off de ascenso a Segunda RFEF. Un derbi de altos vuelos que se iba a jugar este mismo fin de semana en territorio lucentino. Sin embargo, sendos positivos en el Ciudad de Lucena han obligado a que esta cita tenga que ser pospuesta en un futuro cercano. Este anuncio era comunicado por el mismo club aracelitano un día después de informar de que varios jugadores y técnicos del primer equipo habían dado positivo en los respectivos test. "El partido del próximo domingo frente al Córdoba B queda finalmente suspendido por los casos positivos de Covid-19 en nuestro club", reza el escrito expuesto en las diferentes redes sociales del equipo natural de Lucena.