Una segunda vuelta de crecimiento para los clubes cordobeses de Tercera RFEF

Con el parón invernal, el Córdoba CF B se proclamó como el campeón de invierno del Grupo X de Tercera RFEF. Lo cierto es que, en una categoría en la que abundan los clubes cordobeses -hasta cinco equipos de la provincia compiten en este Grupo X-, los objetivos siguen estando, hasta el momento, al alcance de la mano para todos ellos. De hecho, la mayoría se encuentran en la parte alta de la tabla, mientras que el descalabro de uno de ellos, el Ciudad de Lucena, parece que se trata de algo momentáneo ateniendo a la plantilla de los celestes. Por último, los objetivos en la zona baja de la tabla también siguen siendo plausibles.

La ilusión crece en el fútbol cordobés

Así, comenzando por la parte alta de la tabla, poco más se le puede pedir el Córdoba CF B de Diego Caro. Los blanquiverdes, líderes en solitario del Grupo X de Tercera RFEF, tan solo han caído derrotados en un encuentro, mientras que han vencido en ocho y han empatado en seis, atesorando así la mejor diferencia de goles de todo el grupo -doce dianas favorables- así como la vitola de ser el equipo más realizador, con 22 tantos en su casillero. De esta manera, para esta segunda vuelta, tan solo podrán seguir mejorando los números para ampliar esa diferencia de dos tantos con respecto a sus perseguidores y lograr así el ascenso a Segunda RFEF.

En los puestos de play off, al finalizar esta primera vuelta, tan solo se ubica el Salerm Puente Genil, después de haber llegado a tener hasta a tres clubes cordobeses pugnando por estos puestos de eliminatorias de ascenso. Estos quince primeros encuentros para el conjunto pontano han resultado ciertamente sorprendentes, logrando colocarse en un meritorio quinto puesto gracias a sus seis victorias, seis empates, y tan solo tres derrotas, siendo el segundo equipo junto con el Gerena que menos encuentros ha perdido de la categoría. Por ello, con 24 puntos, los pupilos de Juanmi Puentenueva se colocan en la última plaza de play off, tan solo un punto por encima del Pozoblanco.

Y es que los pozoalbenses son otra de las grandes notas positivas de esta Tercera RFEF. Gracias a un fulgurante -y cordobés comienzo-, el CD Pozoblanco logró permanecer invicto hasta la quinta jornada, logrando vencer a Atlético Espeleño, Salerm Puente Genil, y empatar contra Córdoba CF B y Xerez CD. Comenzaría entonces una dinámica de malos resultados, pero lograrían revolverse y volver a la senda victoriosa, finalizando así la primera vuelta de competición en sexto lugar, por detrás del Salerm Puente Genil, a tan solo un punto de los pontanos con siete victorias y dos empates, siendo uno de los conjuntos que más triunfos atesoran de la categoría.

En la zona media de la tabla se encuentra el Ciudad de Lucena, uno de los favoritos para pelear por el ascenso directo a Segunda RFEF junto con el Córdoba CF. El que fuese el conjunto dirigido por los Carrasco no logró comenzar con buen pie la competición y, tras caer en la Copa RFAF, tendría que esperar a la tercera jornada para conocer la victoria. Así, la irregularidad se hizo patente durante un gran tramo de esta primera mitad de competición, no logrando encadenar en ningún momento dos triunfos consecutivos. Finalmente, esto costó el puesto a los Carrasco, y la directiva del Ciudad de Lucena apostó por Falete para revertir el vuelo, un vuelo que los ha dejado, hasta ahora, en una decepcionante novena plaza, a cuatro puntos del play off y a diez del liderato.

Por último, en la zona baja de la tabla, el Atlético Espeleño se encuentra luchando contra viento y marea en busca de mantener la categoría. A los de Espiel les costó adaptarse a esta nueva división, y no lograrían vencer hasta la décima jornada, aunque sí que lograrían rascar empates ante Coria, Ayamonte y Cartaya antes de imponerse al Bollullos. Y es que las tablas han sido la principal baza para los espeleños en esta primera mitad de competición, sumando la mitad de sus puntos -seis- mediante empates, y la otra mitad gracias a los dos triunfos cosechados ante Bollullos y Xerez CD. Así, a falta de otros quince encuentros por disputarse, se colocan en decimoquinta plaza, a tan solo tres puntos de la salvación, marcada por el Ayamonte.