Justa recompensa al Pozoblanco, que jugará el ‘play off’ a Segunda RFEF

Asunto resuelto. Con más celeridad de lo previsto dado el funcionamiento de cada una de las instituciones del fútbol español, sobre todo en conjunto, el tema obtiene al fin la resolución ansiada. No tanto en el desenlace sino en la toma de una medida concreta. El caso es que la segunda plaza de play off a Segunda RFEF desde el Grupo-D de Tercera tiene ya dueño definitivo. Y no es el Córdoba B sino el Pozoblanco, resultado esta decisión de la imposibilidad de ascender el filial blanquiverde tras la caída de su primer equipo a la categoría en cuestión. Así se lo hace saber, con gran rapidez, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) a la entidad blanquilla.

Pendientes estaban unos y otros del dictamen final. Más si cabe en Los Pedroches, ya que en El Arcángel se tenía el duro conocimiento de que el Córdoba va a estar, salvo giro drástico de los acontecimientos, en una Segunda RFEF por la que había obtenido el derecho a competir el filial blanquiverde. Ha sido superado el mediodía cuando el Área de Secretaría General de la RFAF ha remitido una notificación al respecto a los pozoalbenses. Y minutos después cuando el propio club presidido por Patricio Moreno ha hecho oficial la solución a la problemática mediante un comunicado.

El Pozoblanco ha optado sencillamente por exponer el texto enviado por la Federación Andaluza, presidida por cierto por el pozoalbense Pablo Lozano. “Según consulta efectuada desde la RFAF a la RFEF el pasado día 26 de abril, del asunto de referencia, comunicamos que en el día de hoy hemos recibido respuesta de dicho organismo, el cual nos indica que en el apartado 7 de la Disposición General Tercera de las Bases de Competición de Segunda División B y Tercera División se establece que los equipos filiales y dependientes no podrán participar en la segunda fase cuando el patrocinador o principal ocupe una plaza en la categoría a la que pudiera ascender”, ha argumentado el ente autonómico.

“Toda vez que en el día de ayer (por el domingo), el equipo principal del Córdoba CF ha quedado clasificado en una posición que le da derecho deportivo a participar la temporada que viene en Segunda RFEF, el equipo dependiente del Córdoba CF no podrá participar en la fase de ascenso, ya que, el equipo principal ocupa una plaza en la categoría a la que podría ascender, Segunda RFEF”, ha continuado la RFAF en su texto remitido al Pozoblanco. “Se entiende que en estricta aplicación de la normativa vigente estipulada en los artículos 108 y 196 del Reglamento General de la RFEF, así como en las citadas bases de competición, no podría el Córdoba CF B disputar el play off de ascenso a la categoría que desde hoy (por este lunes) ocuparía su equipo principal”, ha añadido.

“Como consecuencia de lo anterior, entendemos que el equipo que debe ocupar la vacante generada por el Córdoba CF B será el siguiente con mejor derecho deportivo en la competición o fase que con él hubiese competido, artículos 196.1.c y 197.1 del Reglamente General de la RFEF”, ha terminado de detallar la RFAF en la notificación enviada al club de Los Pedroches. Ha concluido el ente, como es lógico, con el anuncio de que “en este caso le corresponde ocupar la vacante al club CD Pozoblanco”. De esta forma, el cuadro blanquillo recibe justa recompensa al trabajo hecho por su parte y en relación a las circunstancias.