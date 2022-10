Pablo García Casado y un debut para el recuerdo con la selección española de escritores

El resultado, ciertamente, era lo de menos. Lo importante era disfrutar de un partido histórico a nivel internacional, y el cual contó con presencia de un representante cordobés. En efecto, hasta Alemania se desplazó esta semana la selección española de fútbol de escritores, un combinado creado recientemente y que se conoce como “La Cervantina”, y que ha reunido a un importante y selecto grupo de autores relevantes de todo el panorama nacional. Y entre los mismos se encontraba Pablo García Casado, uno de los poetas cordobeses más importantes de las últimas tres décadas y quien recientemente se estrenó como novelista. García Casado vio su nombre escrito en la convocatoria para una cita absolutamente para el recuerdo, y que nacía como parte de la programación de “Fútbol para la esperanza”, una iniciativa promovida en relación con el Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 -el primero que se celebra en un país árabe-.

En este sentido, la delegación española afrontó este sábado un estreno histórico con su enfrentamiento ante la selección alemana de escritores, coincidiendo, además, con la Feria del Libro de Frankfurt. En este sentido, La Cervantina cedió por 3-1 ante el combinado alemán, aunque dejó su selló en territorio germano con el tanto de Juan López. Sin duda, fútbol de élite a nivel intelectual y que ha dejado un gran sabor de boca entre los participantes, que ya han asegurado igualmente que están ya mentalizados en preparar el choque de vuelta.

Hemos perdido, pero me voy con la satisfacción de haber compartido vestuario con un grupo estupendo. Y también he arreado mucha leña. Ellos también. https://t.co/f4R4YiDtfM

Así las cosas, además del cordobés, la convocatoria la completaron Álex Grijelmo, Carmen Berasategui, Manuel Aguilera, Antonio Pacheco, Alfonso López García, Marta San Miguel, Álex Prada, Gabi Martínez, Emilio Sánchez Mediavilla, Miguel Aguilar, Javier Aznar, Nuria Labari, Juan López Córcoles, Enrique Criado, Irene Lozano, Daniel Gascón, Galder Reguera, Enrique Ballester, Nacho Carretero, Carlos Marañón y Alfredo Matilla.

