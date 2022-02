VÍDEO | Tiempo muerto, 1x3: 'Javi Hervás, tercer invitado'

La comunidad de CORDÓPOLIS en Twitch sigue creciendo, y es por ello que, desde la redacción de deportes, se ha decidido dar un paso más en cuanto al contenido de la plataforma se refiere. Así es como nace la sección 'Tiempo muerto', con el objetivo de abarcar el polideportivo, mucho más allá que el Córdoba CF y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, los dos protagonistas de 'Córner Cordobés'. Y en este caso, además, con testimonios en primera persona.

De este modo, los programas tendrán lugar en martes alternos, es decir, uno sí y otro no, aunque finalmente, por problemas de agenda, el tercer programa será este mismo miércoles, día 9 de febrero , a partir de las 20:00, y con una protagonista muy especial. Javi Hervás se formó en las categorías inferiores del Córdoba CF, siendo una de sus perlas. En el Montilla CF dio sus primeros pasos en categoría senior hasta que explotó definitivamente en su vuelta a la entidad blanquiverde, en aquel plantel dirigido por Paco Jémez de principios de la pasada década. Tal fue el nivel de su progresión que firmó por el Sevilla FC en el mercado de invierno, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de la historia del club cordobesista. No obstante, en la capital andaluza no llegó a cuajar, y ahí comenzó un periplo que le llevaría a militar en el Hércules y Sabadell, hasta que dio inicio su primer periplo internacional. Firmó por el Brisbane Roar FC de la A-League de Australia y, más adelante, recaló en las filas del FK Željezničar bosnio. Su regreso a España se produjo con el Mirandés y posteriormente con el Mérida, para luego poner rumbo a Finlandia en una doble etapa en el FC Honka y FC Lahti. Hace escasos días firmó por el Villarrubia de Rafa Navarro, donde compite actualmente en el Grupo XVIII de Tercera RFEF.