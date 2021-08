La RFAF inscribe al Córdoba CF SAD de Carlos González

Un nuevo paso y prácticamente definitivo para que la ciudad de Córdoba tenga un nuevo equipo de fútbol en la capital. Carlos González sigue con la firme intención de dar viabilidad a la antigua SAD y, para ello, deberá lograr una serie de objetivos deportivos. Gracias a esto, el empresario madrileño tenía la obligación de crear un nuevo club de fútbol que empezase desde la categoría más baja del fútbol español y ha confirmado una novedad que por ser inédita no deja de no ser esperada. Y es que, tal y como ha confirmado @canblanquiverde en Twitter y adelantó Radio Córdoba Cadena SER en el día de ayer, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha inscrito al Córdoba CF SAD con este mismo nombre, dejando a un lado el San Álvaro de Córdoba CF tras conocer que el órgano federativo no le ha puesto impedimento a ello. Además, la RFAF también ha indicado quiénes serán las personas que compongan el consejo de esta nueva entidad y varios nombres son muy conocidos por la parcela blanquiverde.

El organismo federativo dirigido por Pablo Lozano ha desvelado que Carlos González será el presidente de este club, mientras que su hijo, Alejandro González, tendrá el cargo tanto de tesorero como de vicepresidente primero. Por otro lado, Iván Zaldua será el secretario, mientras que Joaquín Martos y Javier Bejarano son designados como vocales. Un Córdoba CF SAD que, tal y como indica ABC Córdoba en su versión digital, tienen un código totalmente distinto al del Córdoba CF y, aunque puedan vestir con el mismo color de vestimenta, todo indica que tendrá que modificar el escudo a no ser que la RFAF le indique lo contrario.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El Córdoba CF sigue vistiendo de blanco y verde, tiene el escudo clásico, continúa entrenando en la Ciudad Deportiva del Camino del Carbonell con el técnico Germán Crespo dirigiendo las distintas sesiones y competirá en el Estadio El Arcángel cada dos semanas. Y es que este conflicto ha llegado tras consumarse un hecho histórico en el fútbol español. Infinity compró la Unidad Productiva a finales del año 2019 y competirá en la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional bajo todo el uniforme característico del club blanquiverde. Aun así, la SAD antigua seguía existiendo, como ya pudo prever el administrador concursal Francisco Estepa en una entrevista concedida a este periódico, y el objetivo de Carlos González era darle viabilidad a partir del balompié. Gracias a esto, el Córdoba CF SAD ha sido inscrito como un plan del empresario madrileño para subsanar las deudas existentes en la empresa -recordando que sigue sumergida en un concurso de acreedores- y saldrá a competir en Segunda Andaluza.