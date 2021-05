Wifi sobra y basta para el Córdoba Femenino

La carta de despedida de la temporada en casa llegó en una ciudad deportiva que fue subiendo de temperatura conforme fue avanzando la matinal. El Córdoba Femenino, con la salvación asegurada desde hace semanas, recibía a un Aldaia necesitado del triunfo para depender de otros resultados y permanecer en Reto Iberdrola. Sin embargo, mucha intención pero pocos hechos para las valencianas, que se marchan tal como vinieron a Primera Nacional.

En un encuentro marcado por el calor paulatino, la presentación del partido no la podía firmar otra en clave blanquiverde. María Avilés cedió a la frontal, donde estaba Wifi. La jugadora se acomodó el balón y encañonó hacia la portería de Cris, que sólo pudo ver cómo el esférico rozaba el larguero antes de adentrarse por la escuadra de la portería. El octavo tanto de la 26 cordobesista abrió la lata del partido y, además, protagonizó la siguiente ocasión del encuentro. De nuevo, Avilés envío el balón a Wifi, pero su cabezazo fue rechazado violentamente por el poste. Por parte del Aldaia, poco se acercó en la primera mitad al área de Gordillo, que estuvo atenta en la anticipación a Nuria Pomer en la primera oportunidad valenciana de anotar. Tras el ecuador de la primera mitad, el conjunto visitante quiso más y la tuvo en sus manos tras un libre indirecto en el área que salvó una Karen Vénica con notable actuación en el partido. Fue el culmen de una primera parte que aglutinaría todo el interés del duelo en general.

Así, con la segunda mitad, empezaron los primeros efectos del calor sobre el césped artificial de la ciudad deportiva. De hecho, Encarni sufrió un golpe de calor por el que fue sustituida por Ocón y, continuadamente, trasladada al hospital para hacerle pruebas -no revistiendo demasiada gravedad el asunto-. El Aldaia se vio inmerso, de nuevo, en un quiero y no puedo constante. Carmen Gordillo apenas tuvo que atrapar el balón sin peligro en un par de ocasiones. Así, sólo quedó a Roberto Ramírez refrescar al equipo y dar oportunidades a las menos habituales. Fue el caso de Nati Gómez, cuya continuidad el año que viene está en entredicho por su poca y gris participación en la temporada; pero con un esfuerzo que fue recompensado por algunos miembros del cuerpo técnico al finalizar el partido. El Córdoba Femenino puso su broche particular a los partidos en casa del curso con una victoria que manda al Aldaia de vuelta a Primera Nacional.