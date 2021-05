Dimas Carrasco: “Afrontamos el play off con una energía positiva tremenda”

Se acerca el final. Las competiciones van llegando a su conclusión en todas las disciplinas. El fútbol no es una excepción y la Tercera División tampoco. Después del galimatías de fases se llega al tramo decisivo, con un play off que otorgará el último billete para estar en Segunda RFEF. Ahí pelearán hasta tres equipos cordobeses: Salerm Puente Genil, Pozoblanco y Ciudad de Lucena. Los dos primeros buscarán la siguiente ronda enfrentándose cara a cara, mientras que el cuadro aracelitano espera desde la barrera ese duelo y el Ceuta-Utrera para entrar en acción. Esa es la ventaja de haber conseguido el mejor puesto -de los equipos inmersos en el play off- en la segunda fase. Y es que el equipo celeste se quedó a las puertas del ascenso directo en la última jornada de la segunda fase. Llegaba con pocas opciones, pues debía ganar su partido y esperar que San Roque de Lepe y Xerez CD no lo hicieran. Pero el equipo onubense logró derrotar por 2-1 a un ascendido Xerez DFC y dejó a los de Dimas Carrasco con la miel en los labios.

“Esa situación era algo con lo que contábamos. Tras los malos resultados ante el Xerez DFC el ascenso directo se puso muy difícil, y nuestro objetivo pasó a ser la tercera plaza, para contar con ventaja de campo en el play off”, admite el técnico del Ciudad de Lucena, Dimas Carrasco. El preparador sevillano no considera un pequeño revés el hecho de no haber conseguido el ascenso directo.

Dimas Carrasco sostiene que, a pesar de no conseguir el ascenso en la última jornada, “el equipo está en un gran estado anímico y la confianza es tremenda de cara a los partidos que se avecinan”. Asimismo, confiesa que no tiene preferencia de rivales, pues todos tienen virtudes y defectos. “Nosotros debemos explotar esos defectos y minimizar sus virtudes. En este play off hay equipos que desarrollan un juego combinativo y otros que son más físicos y con base en la defensa, por lo que habrá que adaptarse según el rival que nos toque”, explica.

Por otra parte, el entrenador celeste ve muchas diferencias con el play off del pasado año. “Creo que la situación es muy distinta. El pasado año nos encontramos en la final con un plantel de grandísimo nivel como el Betis Deportivo, que nos lo puso muy difícil. Este año jugamos en casa, y el nivel de todos los equipos es muy similar”, señala al respecto.

“Tenemos que aprovechar las dos ventajas que tenemos: la primera, jugar en casa y ante nuestra afición; y la segunda, poder pasar con un empate en todas las eliminatorias, algo que ganamos tras conseguir esa tercera plaza”, afirma Carrasco. “En este tipo de formato, jugar en casa beneficia. No obstante, todo se decidirá por detalles y la eliminatoria estará en un 50 %”, añade.

Por último, el ex del Sevilla Atlético lanza un mensaje a la afición: “Estamos ante un momento histórico para la ciudad y el club, necesitamos el apoyo de nuestra gente, que además con la positiva situación de la pandemia serán 2.000 personas”. “Si ellos nos dan su respaldo, estoy seguro de que el equipo dará su mejor nivel y podremos conseguir el objetivo”, concluye.