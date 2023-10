El CD Pozoblanco manifiesta su “malestar” y “preocupación” por las últimas decisiones arbitrales

Una medida que llega después de la polémica que se vivió en el Municipal durante el pasado fin de semana. El Pozoblanco y el Ciudad de Lucena se enfrentaron este fin de semana en territorio pozoalbense en busca de un derbi que servía para medir el nivel de ambos equipos, así como si podrán optar a unos objetivos u otros conforme las jornadas siguen pasando. Sin embargo, el encuentro quedó condicionado antes del primer cuarto de hora cuando el colegiado del encuentro expulsó a dos jugadores locales por dos sendas acciones ante futbolistas aracelitanos.

Tras sufrir estas dos expulsiones y caer ante el conjunto lucentino, el CD Pozoblanco ha emitido un comunicado y un video con pruebas visuales de lo ocurrido porque el club vallesano quiere manifestar su “malestar” y “preocupación” ante las decisiones arbitrales que ha “sufrido durante esta temporada”. “Después de lo acontecido en el partido frente al Ciudad de Lucena, la entidad decide expresar públicamente su descontento porque, una vez más, se ha visto afectada por razones ajenas al propio juego del equipo. En dicho partido, se han producido dos expulsiones por tarjeta roja directa antes de los doce minutos de la primera mitad”.

Por otro lado, el CD Pozoblanco ha recalcado que “siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero no podemos compartir muchas de las decisiones en relación a las tarjetas recibidas por nuestros jugadores a lo largo de esta temporada”, así como ha apuntado que, con este comunicado, no quieren recibir “un trato a favor”, pero tampoco verse “perjudicados de forma tan grotesca en tantas ocasiones así como dar voz a una afición que no merece vivir lo vivido en el día de hoy y partidos anteriores”, ha culminado el escrito de la institución cordobesa.