La victoria le sigue siendo esquiva al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Emocionante partido el vivido en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Real Betis FS. Intensidad, remontadas, emoción y tensión hasta el final para un encuentro en el que los pupilos de Josan González se jugaban tres importantes puntos ante su público. En frente, un Real Betis que aún no conocía la derrota como visitante, por lo que todo apuntaba a que se gozaría de una gran jornada de fútbol sala en el parqué cordobés.

El inicio del duelo no pudo ser más frenético para ambos conjuntos. Y es que no habían pasado ni veinte segundos de juego cuando el Real Betis lograba colocarse por delante en el marcador en un despiste defensivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, tras un mal despeje, aprovechaba Piqueras. Pese a ello, los de Josan González no bajarían ni mucho menos los brazos y, así, siguieron presionando a los béticos para colocar el empate en el minuto dos de juego. Muhammad sería quien firmase las tablas, aprovechando un rechace de Sarmiento a un seco y potente disparo de Zequi. 1-1 y todo el tiempo del mundo aún por delante en Vista Alegre.

La intensidad no cesaba en el 40x20 cordobés, ya que los blanquiverdes supieron aprovechar la buena inercia y el gran momento de juego que disfrutaban en esos momentos. Así, en un eléctrico contragolpe del Córdoba Patrimonio, comandado por Pablo del Moral desde el perfil diestro, acabó en las botas de un Alberto Saura que tan solo tuvo que empujarla para hacer el 2-1 y darle definitivamente la vuelta al marcador. Gran reacción y gran juego de los blanquiverdes que, de nuevo, no se detendría ahí. Seguirían intentándolo los de Josan González y, de hecho, en el minuto cinco lograrían anotar, pero no subiría al marcador ya que el disparo de falta indirecta entraría sin tocar en ningún jugador en la portería de Sarmiento.

El ecuador de la primera mitad trajo consigo el despegue definitivo de los locales. Así, Saura haría el 3-1, segundo en su cuenta particular, materializando la pena máxima cometida por sarmiento sobre Ismael, que le supondría tarjeta amarilla al guardameta, hecho relevante en un futuro. Y es que, tan solo tres minutos después, Sarmiento volvería a cometer un nuevo penalti, este sobre Zequi cuando encaraba solo la portería, que a la postre le supondría la segunda tarjeta amarilla y consecuente expulsión al guardameta bético. Además, la pena sería doble, ya que Saura también definiría con éxito este segundo penalti, firmando así su hat-trick y colocando el 4-1 en el marcador.

Así, los últimos minutos de la primera mitad sirvieron para que la electricidad se mantuviese en el parqué cordobés, pero no así los goles. La quinta falta del Real Betis Futsal pesaba mucho a la hora de cortar los contragolpes blanquiverdes, aunque sería el conjunto heliopolitano el que gozaría de las ocasiones más claras en estos minutos. Primero, una jugada embarullada en la portería de Fabio acabaría con un balón rozando el palo de su portería. Y después, en el 14, Charly se estrellaría con la madera tras una falta directa. No sería la única, ya que Fabio también tendría que intervenir hasta en dos ocasiones para mantener el resultado. Además, también contribuyó a ello un fallo inexplicable de Aitor en el último minuto que, a puerta vacía, no fue capaz de lograr materializar y, así, el 4-1 sería definitivo cuando los jugadores encabezaron el túnel de vestuarios.

La segunda mitad del duelo comenzó accidentada, lo que, sin duda, redujo las pulsaciones del juego. Y es que un fuerte pelotazo en la cara a Muhammad obligó a a que se detuviese el juego durante unos minutos, teniendo que retirarse mareado al banquillo. Aún así, podría volver luego al 40x20 sin problemas. La inercia la llevó en estos segundos veinte minutos el Betis, poniendo a prueba en numerosas ocasiones a Fabio, que respondió en todas y cada una de ellas. Sin embargo, finalmente el tanto bético acabaría llegando en el 26, tras un potente pase de la muerte de Cristian que Piqueras remató a placer en el segundo palo. 4-2 y aún quince minutos por disputarse en Vista Alegre.

El sufrimiento iría en aumento con el paso de los minutos para el Córdoba Patrimonio ya que, fruto de la poca claridad en la salida de balón, el Real Betis se fue creciendo hasta que, superada la media hora, colocó el 4-3 en el luminoso. Una doble intervención de muchísimo mérito de Fabio no sirvió para evitar el tanto, y los locales tendrían que sufrir hasta el final. Así, los béticos insistirían hasta que, finalmente, a falta de cinco minutos para el final, Cristian, con un auténtico golazo, colocaría las tablas en el marcador. Esto abría todo un escenario de posibilidades para los últimos minutos pero, finalmente, el resultado no se movería y las tablas serían el resultado definitivo del encuentro.

Valioso punto sumado por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su vuelta a Vista Alegre, aunque con un sabor agridulce ya que pudo ser mucho más. Tras comenzar muy pronto por detrás en el marcador, los de Josan González gozaron de muy buenos minutos durante una gran parte de la primera mitad, logrando colocar un marcador favorable de 4-1. Sin embargo, la victoria le sigue siendo esquiva a los blanquiverdes y, tras una segunda mitad de mucho sufrimiento, el Real Betis acabó llevándose un merecido punto del parqué cordobés en el derbi andaluz de la jornada de la LNFS.