Miguelín y un partido especial: “No podemos arrojar la toalla”

Un partido especial en todos los sentidos y más aún para un miembro de la actual plantilla blanquiverde. Desde su llegada a Primera División, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha conseguido que varias piezas importantes de ElPozo Murcia se adhieran al proyecto califal y, con el paso de las temporadas, estos jugadores han ido cogiendo cada vez más importancia en la máxima categoría del fútbol español, como es el caso de Shimizu o Ricardo Mayor. Por otro lado, la dirección deportiva cordobesa decidió que era buena opción este mismo mercado veraniego en seguir confiando en futbolistas cuyo pasado tiene relación con el plantel charcutero, como es el caso de Miguelín que, por primera vez en diez años, se medirá frente a frente al equipo murciano en el Palacio de Deportes.

En la previa de dicho choque, Miguelín ha atendido a los medios de comunicación y ha catalogado este partido como “especial” por todo lo que conlleva Murcia, además de que este equipo le ha visto crecer como futbolista. “Han sido 10 años defendiendo esos colores y volver a mi segunda casa hace que sea extraño y la sensación es emotiva. Ha sido mi afición durante mucho tiempo, un club que he intentado defender lo mejor posible y es evidente que va a ser un partido especial para mí por todo en general”, añade un jugador que, a nivel deportivo, recalca el grado de dificultad que trae consigo este enfrentamiento. “La sensación como equipo es que visitamos una pista complicada, difícil, donde ellos también necesitan puntuar y nosotros más de lo mismo. Las sensaciones en el partido anterior fueron regulares y ahora toca recuperar nuestra esencia, lo que nos marcó en esa primera vuelta. Hay que ganar confianza y no arrojar la toalla. Tenemos que estar todos unidos y a partir de ahí hacerlo todo muy bien para sacar algo de Murcia que es una pista complicada, pero no imposible”.

Por último, Miguelín ha dado las claves de cómo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad puede sacar algo positivo del Palacio de Deportes de Murcia y más aún después de lo ocurrido ante Manzanares durante la pasada jornada disputada en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. “Tenemos que estar con los cuatro sentidos en la pista, no relajarse ni darle mucho la pelota a un ElPozo que cuando te despistas, te castiga como ya lo vimos aquí en el partido de la primera vuelta. Espero que sea un partido bonito para todos y para mí lo será por la parte emotiva. Tenemos que hacer unos buenos 40 minutos para conseguir unos puntos muy importantes para nosotros”, culmina.