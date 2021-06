“Querría expresar con palabras el orgullo de haber portado el brazalete de capitán”

No debe ser sencillo, desde luego. Más bien al contrario pues las despedidas siempre son complicadas. Sobre todo en casos como el suyo. Terminada su etapa en el club, Manu Leal cierra ciclo definitivamente. El que es, sin duda, el futbolista con mejores registros de la entidad, de la que formara parte casi desde el comienzo, se despide del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Lo hace por medio de una emotiva carta, en la que realiza una amplia ronda de agradecimientos y muestra su satisfacción por haber sido capitán durante bastantes años. También refleja, aunque sea tímidamente, cierto malestar por su baja, anunciada hace unas semanas. Ahora, el ala espera anunciar en próximas fechas su nuevo equipo.

“Me hubiera gustado que este día no llegara nunca, ya que mi sueño y deseo siempre fue retirarme con los colores de mi tierra, que tanto amo y amaré, como he expresado durante toda mi carrera. Sería injusto decir que no me lo he ganado en la pista”, ha arrancado el mayor de los hermanos Leal su texto. “Ya pasados unos días y hablando desde el corazón, quería despedirme dedicando unas palabras a tantas personas que siempre han estado conmigo”, ha proseguido antes de iniciar su apartado de gratitud. En este sentido, especial mención ha hecho a los seguidores de la escuadra califal. “Gracias a toda la afición blanquiverde, que siempre estuvo, en todo momento, con nosotros, conmigo”, ha dicho en principio.

“Cada día que pasa demostráis ser de las mejores aficiones de España y estoy seguro de que volveremos a disfrutar de nuestro sentimiento cordobesista en la categoría que merece esta ciudad. En especial, gracias a Brigadas Blanquiverdes y todos los grupos y peñas que tan bien me han tratado durante todos estos años en los que el fútbol nos ha dado tanto”, ha proseguido Manu Leal en relación a la hinchada. “Gracias a todos mis compañeros, miembros del cuerpo técnico, directivos y patrocinadores, que han dedicado su esfuerzo, tiempo y dinero en este club, en este sueño común. Gracias por los muchos y buenos momentos que hemos vivido estos años defendiendo esta camiseta”, ha continuado después ya en referencia a la propia entidad y las personas que la han integrado e integran.

“Gracias a mi hermano David. Jamás olvidaré lo que hemos pasado juntos. Gracias a mis padres, que siempre estuvieron al pie del cañón disfrutando y sufriendo como uno más. Gracias a Manuel Torrejimeno y a José Arteaga, amigos que me han apoyado y ayudado siempre. Gracias, cómo no, a mis dos clubes. Los llevo en el corazón y formarán siempre parte de mi trayectoria. Sin ellos, CD Alminar Esclavas y Colegio Salesianos, no sería el jugador-entrenador que soy hoy”, ha cerrado este capítulo. Pero ha sido acto seguido cuando realmente ha llegado el apunte más emocionante de todos en la carta. “Querría intentar expresar con palabras el orgullo que siento al haber portado el brazalete de capitán, dentro de este magnífico grupo humano”, ha confesado sobre sus sensaciones.

“Salir al campo sonando tu himno es un sentimiento difícil de explicar y cada aplauso que me brindasteis cuando saltaba a la pista es el mayor reconocimiento que me llevo. Gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos duros días”, ha dicho a continuación. Después ha aprovechado para mostrar sus mejores deseos al club y a quienes van a sucederle en la capitanía. “Jesús (Rodríguez) y Cristian (Ramos), mucha suerte. Se queda en las mejores manos ese brazalete. Confío en que disfrutéis del honor que significa ser capitanes del equipo de vuestra ciudad y aunque quedan pocos cordobeses en la plantilla, son muy buenos de corazón”, ha aseverado, ya con una ligera desazón. “Toda la suerte del mundo al club que tan feliz me ha hecho durante estos siete años. Ojalá no perdamos nuestra seña de identidad, que nos ha llevado a lo que somos”, ha zanjado antes de anunciar que “en los próximos días” se va a conocer la entidad por la que firma de cara a la temporada 2021-22.