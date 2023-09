Josan González: “Ha sido un punto justo”

Un punto combatido, luchado, sufrido y ganado a pulso ante uno de los equipos más punteros de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha estrenado su casillero en la temporada 2023-24, y lo ha hecho sumando en un auténtico partidazo ante Viña Albali Valdepeñas. Bajo el calor del público asistente al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, los blanquiverdes lograron un empate en el que, según ha comentado Josan González al término del duelo, la clave ha sido que su equipo ha “empezado muy bien el partido”, ya que han “mejorado ese punto de activación que le estábamos pidiendo a los jugadores durante la pretemporada”, sumando así “un punto que creo que es justo”.

Un punto de oro para crecer en ilusión

Siguiendo con ese inicio del duelo, González ha recordado que su equipo ha logrado incluso ponerse primero por delante en el marcador, pero han “sufrido muchísimo”, ya que los valdepeñeros son “un equipazo que te domina tanto con los pívots como con los uno contra uno”. Sin embargo, dentro de ese sufrimiento, el conjunto califal ha “generado muchísimas situaciones de gol”, aunque los visitantes, que tienen “muchísimo talento”, también “han generado, pero nuestros dos porteros han estado fabulosos”, ha destacado Josan.

Además de ello, ha subrayado que “con la defensa del cinco para cuatro hemos tenido un par de acciones buenas que podían haber sido el 1-3”, pero finalmente ha llegado el empate “que ha sido un golazo de Pol ante el que poco podíamos hacer”, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con portero-jugador, recuerda Josan que han tenido “una ocasión muy buena de Arnaldo Báez para meter el 3-2”.

Ahora, el técnico pontano recuerda que lo que toca es “construir todo de nuevo, no quedarnos con estas sensaciones, que son muy buenas, sino seguir trabajándolas para ser capaces de merecer la victoria en Noia”. También ha apuntado que le ha pedido en el partido de hoy a sus chucos que “cuando la gente se fuera hoy de aquí, cuando ellos se fueran a su casa, no se pudieran reprochar nada”, y de ahí surge “el sacrificio, el compromiso, el compañerismo, que han tenido durante todo el partido creo que se ha transmitido al público”. Por último, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad también ha destacado el papel de un afición blanquiverde que ha “ganado en la grada” ante un equipo “que trae muchísima gente” y que tiene “un mérito enorme”. “Era un partido importante para ganar en la grada, y me siento también ganador en la grada. Muy contento con el trabajo del equipo, pero sobre todo sabiendo que son seis semanas las que llevamos, y que este equipo tiene muchísimo margen de mejora”, ha culminado.