Un punto de oro para crecer en ilusión

Una primera jornada ilusionante, de emociones renovadas, de sensaciones nuevas y de ambiciones altas. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvía al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para inaugurar la nueva temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, correspondiente a la 2023-24. El rival, sin embargo, no sería sencillo, ya que se trataba de uno de los grandes 'cocos' de la categoría: Viña Albali Valdepeñas. Así, todo esta predispuesto en el coliseo blanquiverde para presenciar una jornada de alta tensión, de emociones fuertes, de un gran fútbol sala, y de los tres primeros puntos en juego.

El partido no defraudó. No pasaría ni un minuto para que los visitantes avisasen de su peligro por medio de un Solano especialmente activo en los primeros minutos. La primera ocasión blanquiverde llegaría por medio de una buena conducción de Antoniazzi desde campo propio que acabaría en un resbalón del carioca justo antes del pase de la muerte. Sin embargo, los valdepeñeros no cesarían en su intento, y minutos después, Solano tendría la más clara con un balón que se estrellaría contra la madera califal. Pero ni aún así cesaría el intercambio de golpes, ya que los de Josan González contestarían poco después con una buena combinación de Muhammad y Kanji, que acabaría con un pase tenso del tailandés que no lograría rematar el italobrasileño.

Por un lado, Fabio se encargaba de sostener al equipo con buenas paradas, como el pie que le sacó a Alberto al minuto cuatro de juego. Por el otro, Muhammad peleaba todos y cada uno de los balones que le llegaban en su posición de pívot, aguantando a los rivales y cediendo a la segunda línea. Así llegaría una nueva ocasión para Kanji, que obligaría a Álex González a emplearse a fondo. Y no sería la única ya que, tras ello, en una gran doble ocasión, el guardameta valdepeñero privaría del gol a Perin y a Muhammad, manteniendo así el empate en el electrónico.

La salida de Víctor en la portería blanquiverde sirvió para aportar una nueva visión al ataque, probando a Álex González desde larga distancia en varias ocasiones. Mientras tanto, Lucas Perin, sin duda el más destacado de los blanquiverdes, lo intentaría de todas las maneras posibles hasta que, finalmente, al trece de juego, lograría cazar un balón aéreo peleado por Zequi para sacarse un potente derechazo cruzado que superaría al guardameta visitante. La alegría parecía no durar mucho para los de Josan González ya que tan solo un minuto después, caerían en la sexta falta y el correspondiente doble penalti, pero Fabio detendría con una gran parada. No sería la última. Seguiría intentándolo Viña Albali Valdepeñas, que se encontraría con el larguero primero con un tiro de Abbasi, y con una nueva doble parada de Fabio desde el doble penalti que desquiciaría a los visitantes. Sin embargo, finalmente, a falta de poco más de un minuto para el descanso, Alberto ecualizaría la contienda con un potente chut desde el perfil zurdo que superaría a Víctor para colocar el 1-1.

La segunda mitad comenzó igualmente con un ritmo alto de juego, y con un Córdoba Patrimonio de la Humanidad bien plantado sobre el 40x20 ante un Viña Albali Valdepeñas dominador. Y, aunque la primera de los segundos veinte minutos sería para el conjunto blanquiverde por medio de Mareco, el dominio valdepeñero encerraría a los califas durante varios minutos en su propio campo. Sin embargo, al contragolpe, los de Josan González crearían peligro y, tras un aviso de Perin, Antoniazzi finalmente haría el 2-1 tras una jugada ensayada de falta que botaría Perin y que el italobrasileño definiría con un tiro raso que superaría a Álex González.

El dominio del esferico de Valdepeñas se haría aún mas patente y, de hecho, durante varios minutos, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad permanecería agazapado aguantando las embestidas visitantes. Ahí, Víctor se haría fuerte en la portería con hasta tres buenas paradas, a Lolo, a Alberto y a Boyis para mantener la ventaja blanquiverde. De hecho, tal era el dominio que un penalti favorable a Valdepeñas sobrevolaría Vista Alegre, pero en una decisión dividida entre el dueto arbitral, finalmente no decretaría la pena máxima. Así, con el 2-1 aún campante en el marcador, las fuerzas se igualarían con todo por decidir a falta de poco más de siete minutos para el final del partido.

Los últimos minutos estuvieron cargados de emoción y de intensidad por parte de dos conjuntos que no cedían ni un centímetro de pista al rival. A falta de tres para el final, Solano sería el encargado de salir como portero jugador para jugar con cinco en ataque por parte de Viña Albali Valdepeñas, lo que intentaría aprovechar Córdoba Patrimonio de la Humanidad al contragolpe. Sin embargo, la calidad visitante se haría notar y, de hecho, estrellarían un nuevo balón a la madera, esta vez del cordobés Lolo, y tanto iría el cántaro a la fuente que, a falta de un minuto, Pol Pacheco empataría el duelo con un potente tiro cruzado que superaría a Fabio, antes de una tangana posterior que acabaría con la expulsión de Álex González.

Y si la emoción no había sido suficiente con lo visto hasta el momento, todo se decidiría a falta de un segundo para el final. El silencio se apoderó de Vista Alegre cuando Lolo empujaba un balón suelto en el segundo palo sin oposición, anotando así el 2-3. Sin embargo, los colegiados acabaron por anular el tanto al decretar que el jugador de Viña Albali Valdepeñas había movido la portería antes de anotar el tanto. Así, finalmente, el empate sería inevitable, y los puntos se repartirían entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Viña Albali Valdepeñas, en un auténtico partidazo que tuvo de todo sobre el 40x20 del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre.