Josan González: "Somos mejores con nuestra gente en la grada"

Siempre es importante escuchar al capitán del barco, y más aún cuando se acerca otro temporal. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está completando una nueva semana de entrenamientos en la que encara el último test amistoso de la pretemporada. Una fase de preparación que no ha sido nada fácil para el plantel blanquiverde, ya que “entre los lesionados y los temas burocráticos, aún no hemos podido entrenar con toda la plantilla”, ha admitido Josan González, quien, no obstante, ha querido ser optimista afirmando que “poco a poco se ve que vamos teniendo a todo el mundo” y “el sábado en Manzanares calculo que vamos a tener al 95% del equipo”. En efecto, el plantel cordobés visitará al conjunto manchego, recién ascendido a Primera, con la intención de poner un buen broche a dicha fase.

Y es que el propósito principal es que “lleguemos bien al día 9, con los máximos efectivos posibles y que todos los que lleguen estén al 100% para una temporada dura e ilusionante que se presenta”, ha reiterado el técnico potano, quien ha debido semana tras semana ir hilvanando una preparación con recursos ajustados. Y tampoco está exento el momento actual. El último en recaer ha sido Alberto Saura, que se tuvo que retirar lesionado del último amistoso y el cual sufre una fascitis plantar, por la cual “el sábado no juega, vamos a esperar”.

Sobre dicho contratiempo, el preparador ha declarado que “parece que no es nada muy grave, pero no queremos precipitarnos. El año pasado hubo jugadores que tuvieron que jugar con molestias los tramos importantes, y si llega y son molestias soportables, tendrán que jugar, pero en estos momentos nuestro objetivo es que estén al 100%”.

Asimismo, en lo que respecta a Shimizu, el último en incorporarse al estar con su selección en el Mundial de Lituania, Josan ha detallado que llega “muy cansado” y será mañana cuando tenga "la primera sesión con el grupo”, aunque sobre todo está “muy contento. Ha hecho un gran Mundial y tengo la sensación de que va a ser su año y va a explotar en esa faceta de pívot”.

Al ser cuestionado sobre el aumento del aforo en Vista Alegre, el técnico ha indicado que “ya se pudo ver el sábado que, en esos momentos difíciles, la gente nos aprieta, nos ayuda y, sobre todo, la temporada pasada, cuando había poca gente, nosotros lo sentimos como uno más. El equipo es mejor cuando la gente está en la grada porque la gente empuja. Somos mucho mejores con nuestra gente en la grada”. Por tanto, espera que dicha modificación del reglamento suponga un aumento de los abonados. “La gente tenía un poco de miedo, te sacas el abono, que vale un dinero, y no entras al pabellón porque no hay sitio. Se va confirmando que poco a poco vamos llegando a esa ansiada normalidad y vamos a poder estar 3.000 personas en Vista Alegre”, ha subrayado.

Por último, el entrenador blanquiverde ha querido pedir a la gente que venga “a ver a estos chavales que les van a hacer disfrutar, lo van a dar todo, y es un equipo que durante muchos años ha dado mucho a cambio de mucho también, ya que todos los éxitos del equipo han estado basados en la afición” y “ojalá pegue ese último estirón antes del inicio porque realmente nos hacen falta”.