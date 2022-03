Josan González: “El equipo está preparado para darlo todo”

Un nuevo reto para la entidad blanquiverde. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tendrá prácticamente cuatro encuentros decisivos en apenas dos semanas y el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre será la sede para tres de ellos, marcando el futuro a corto plazo de la entidad califal. Aun así, el único choque que se disputará lejos de territorio cordobés será el de este mismo viernes, ya que los chicos dirigidos por Josan González se medirán al Palma Futsal, actual subcampeón de la Supercopa de España disputada el pasado fin de semana en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. El técnico pontano, en su paso por la sala de prensa, admite la dificultad del encuentro, aunque admite que sus pupilos están preparados para darlo "todo".

Primeramente, el preparador cordobés ha querido agradecer a la afición que se congregó el pasado martes ante el Levante en Vista Alegre "en un horario complicado" y tiene la intención de que la hinchada siga disfrutando en el próximo enfrentamiento liguero. "Para eso tenemos claro que nos enfrentamos ante un rival durísimo, que ha rozado con la palma de las manos el título de la Supercopa tras vencer a ElPozo Murcia y perder en penaltis ante el Barcelona. Ya sabemos que es un equipo con un grandísimo entrenador y muy buenos jugadores, que tuvo varias incorporaciones durante esta temporada y parece que ahora empieza a funcionar, perdiendo uno de los últimos ocho partidos".

Por otro lado, Josan González sabe de la "dificultad" que entraña el choque y, para ello, sabe que el equipo debe mantener la concentración hasta el minuto 40 para intentar "sacar los tres puntos". "No tenemos otra cosa en la cabeza que intentar sacar el partido adelante. Obviamente no se trata de que queremos ganar el partido sino de cómo vamos a ganarlo. Ahora no tenemos mucho tiempo para preparar los partidos por los compromisos entre semana, pero el equipo tiene un gran bagaje y está preparado para darlo todo sea el equipo que sea", culmina el técnico cordobés.