Josan González, emocionado: "Hemos hecho un grandísimo partido"

Debía llegar como finalmente así fue. A pesar del sufrimiento y de los encuentros aplazados por casos de Covid-19 en los equipos rivales, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad seguirá un año más en Primera División, máxima categoría del fútbol sala nacional. Y es que la entidad cordobesa arrancó su segunda participación en esta división con unos resultados que hacían presagiar lo peor. Sin embargo y conforme pasaban las jornadas, los chicos dirigidos por Josan González iban demostrando su potencial y poco a poco se iban acercando a los puestos de la zona media de la tabla clasificatoria. Esta tendencia positiva fue mantenida en el tiempo hasta que el Pabellón de La Salobreja ha vivido uno de los momentos más épicos de la historia de este club, consiguiendo así la permanencia en la categoría. Después de lograr dicha gesta, el técnico pontano ha pasado por los medios oficiales del plantel califal alabando el trabajo que sus pupilos han realizado durante todo el año. "Ha sido menos sufrido de lo que marca el marcador", explica.

Y es que Josan González estudió perfectamente al equipo jienense, planeando un encuentro que ha salido siguiendo el guion esperado por el técnico cordobés, aunque con un resultado más abultado. "Dentro de los posibles planes que había visualizado de cómo se podía dar el partido creo que ni el más optimista atisbaba un 0-3. Creo que hemos hecho un grandísimo partido. Nuestro plan era saber cuándo el partido requería un poquito más, cuándo quería un poco menos y aprovechar esos momentos de ansiedad por parte de ellos porque al final estaban en su casa, con su gente y teniendo la obligación de ganar. Hemos pegado esos dos zarpazos en el primer tiempo y en el segundo hemos estado muy cómodos, con la defensa bien armada. Hemos tenido dos ocasiones clarísimas para ponernos 0-3, pero después Pablo ha sido el más listo de la clase y ha hecho el tercero", añade un entrenador que no ha visto peligrar la contienda en los compases finales. "A partir de ahí, ha sido menos sufrido de lo que marca el marcador porque al final hemos tenido la posesión faltando 26 segundos. Después saque de banda, marcan ellos y con ocho segundos no tenían tiempo a nada".

Por otro lado, y dejando un poco al lado la labor cosechada durante los 40 minutos, Josan ha querido recordar a todos los que han colaborado para que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad haya conseguido finalmente la permanencia en Primera División. Además, el cordobés ha anunciado que su segundo entrenador no seguirá durante la próxima temporada bajo sus órdenes. "Lo primero es agradecer principalmente a la gente que trabaja con nosotros. Hoy estamos un poquito tristes porque Fernando Tienda no seguirá el año que viene con nosotros y ha hecho un trabajo impresionante. A pesar de tener otro trabajo a parte, el chico ha estado 100% en todo lo que le pedía en cada momento. Darle las gracias públicamente desde aquí porque esto es de todos: fisios, utilleros o el propio Juanda, mi mano derecha que se ha comido esta temporada tan rara. Es muy importante hablar también de Rubén y Josele, además del trabajo fundamental de Nacho Osuna, psicólogo deportivo, que desde fuera nos ha ayudado. Estas últimas semanas hablaba más con él que con mi novia o con mi madre porque estábamos preparando este partido desde todas las perspectivas posibles. Ha salido todo a pedir de boca y creo que no me olvido de nadie. Obviamente, aunque no os meta, Fran Habas y Edu sois increíbles. También agradecer a José y a Rafa por la confianza durante toda la temporada y sobre todo cuando las cosas iban mal. Cuando las cosas van de cara, todo el mundo viene a darte la mano, pero cuando las cosas van mal, ellos confiaron en nuestro trabajo", apunta.

Mientras tanto y siguiendo en la línea con lo expuesto anteriormente, el pontano no ha querido dejar pasar la ocasión para subrayar el papel que hace la familia en estos momentos tan importantes. "El segundo reconocimiento tiene que ser para nuestras familias. Yo sé lo que sufren mi novia y mi madre y sé lo que sufren todas las familias de mis jugadores y técnicos", asevera un Josan González que recalca la labor cosechada por los equipos que no han podido lograr la meta de mantener la categoría "No me gustaría olvidarme de los equipos que no han conseguido el objetivo. Hoy nosotros estamos felices y otros tristes, pero hay que recordar que nosotros podríamos haber sido ellos perfectamente. Mandar mucho ánimo a los tres equipos que han descendido y al Burela en ese play out. Yo creo que igual que nosotros tenemos madre y lloran, ellos tienen un día triste. Con esto hago un resumen de la temporada. Ahora toca disfrutar de este momento. Era fundamental disfrutar de estos 40 minutos. Esto pasa. Enseguida nos pondremos a preparar el año que viene y esto ya es pasado. Hemos disfrutado del camino y esta tiene que ser nuestra manera de pensar de cara al futuro. Solo mirar el presente y seguir con nuestra pelea diaria", culmina.