Josan González: “Estamos con mucha confianza y esperamos un lleno en Vista Alegre”

Una vez dejado atrás el amargo sabor de boca de la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la cancha del Alzira FS, que supuso un agridulce regreso a la competición para los de Josan González, el equipo se prepara ya para otra batalla inmediata. El propio técnico ha valorado como “dura” la caída en la pista valenciana, aunque subraya que, tras esos varapalos, “lo que siempre queremos los deportistas es volver a jugar cuanto antes” y “la competición nos da la oportunidad de hacerlo de nuevo en dos días”.

Así es, ya que el cuadro cordobesista recibe el próximo domingo (13:00) a ElPozo Murcia en Vista Alegre, en un encuentro al que asegura que llegan con “mucha confianza”, puesto que “a pesar de la derrota, todos somos conscientes del trabajo que se está desarrollando durante la temporada”.

Es más, el preparador pontano ha insistido en que “en un partido donde hicimos muchas cosas bien, no sacar ningún punto no nos puede generar ningún tipo de duda de la capacidad que tiene este equipo, del carácter y de la fuerza mental que tiene y que está construyendo”, puntualizando a su vez que “quedan muchos partidos, queda un sinfín de puntos en juego y el domingo en nuestra casa, con nuestra gente y ante un rival que no hay mucho de lo que hablar”, pueden seguir creciendo.

Sobre el cuadro charcutero ha especificado que “en sus filas tiene a cuatro de los recientes campeones de América con Brasil” y que es “un equipo hecho para ganar títulos”, pero “nosotros somos conscientes de que vamos a tener nuestras opciones de sacar los puntos” y “es fundamental recuperar la comunión con la afición y esperamos un lleno en Vista Alegre”.