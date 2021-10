Ismael guía al Córdoba Patrimonio

El último partido antes de la verdad. Tras una pretemporada de menos a más, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta la penúltima semana de trabajo antes de que la Primera División regida tanto por la Liga Nacional de Fútbol Sala como por la Real Federación Española de Fútbol dé su particular pistoletazo de salida. Aun así, el cuadro dirigido por Josan González debía subirse al autobús en busca de su último enfrentamiento de este tramo de preparación. Los blanquiverdes se medían al Manzanares, club recién ascendido de Segunda División pero que será un rival directo por conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala español. Por ello, el conjunto califal salió a por todas en el Pabellón Municipal Antonio Caba, dominando a los manchegos y consiguiendo buenas sensaciones de cara a ese inicio liguero.

A pesar de que la primera jornada regular está a la vuelta de la esquina, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quería mantener la tendencia que había logrado semanas atrás y no es otra que seguir creciendo como grupo. Por ello, los de Josan González salieron a la pista del Pabellón Municipal Antonio Caba dominando, siendo ese equipo incisivo y agresivo que no deja apenas respirar al contrario. Gracias a esto, los blanquiverdes gozaron de las mejores ocasiones en los primeros instantes de la contienda, ya que Álex Viana, Miguelín y Jesulito lo intentaron con sendos disparos exteriores que hicieron esforzarse a Dani Juárez. Sin embargo y aunque llegaba con un papel más secundario, el Manzanares también pudo acercarse a la meta califa con un chut de Daniel que repelió Prieto bajo los palos.

Aun así, la superioridad del conjunto blanquiverde a lo largo de la primera mitad tenía que otorgarle una recompensa en los próximos minutos y así fue finalmente. Ismael, que ya avisó con anterioridad con un chut demasiado cruzado, robó en el centro del campo y disparó a la portería, sorprendiendo a un adelantado Dani Juárez que no pudo hacer nada para evitar el primer tanto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el encuentro. Este tanto llegó en un momento delicado para un Manzanares que pedía a gritos la llegada del descanso porque sabía que la entidad califal podía hacer más sangre. De hecho, los de Josan González gozaron de la última oportunidad de la primera parte merced a un disparo nuevamente de Ismael que obligó a intervenir a Dani Juárez antes del paso por vestuarios.

La vuelta a la pista no cambió la tónica transcurrida a lo largo de los primeros 20 minutos. De hecho, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió al parqué atreviéndose, logrando sacar cuatro faltas a favor en tan solo cinco minutos y dejando en el limbo de la acumulación al Manzanares. Tanto fue así que el cuadro manchego optó por no arriesgar tanto a la hora de defender, cosa que aprovecharon los de Josan González por medio de Ismael. El prieguense anotó su particular doblete en el Antonio Caba tras sacar un disparo forzado, pero letal al que nada pudo hacer Dani Juárez. A pesar de que la distancia era mayor, este tanto no sentó del todo mal a unos locales que reaccionaron instantes después por medio de dos disparos de Cortés y Antoñito al que Prieto respondió sin problema aparente.

Por su parte, la entidad blanquiverde no quería pasar apuros en los últimos instantes del encuentro. Por ello, fueron a incrementar la ventaja por medio de los acercamientos de Shimizu y Álex Viana, pero no acertaban con sus disparos. Aun así, la quinta falta por parte del Manzanares llegó a falta de tres minutos para la finalización del choque, aunque el tercero no llegó desde esta posibilidad, ya que Ricardo Mayor subió el definitivo tanto al electrónico manchego merced a un contragolpe rápido y eficaz, haciendo inútil el gol de Víctor en los últimos segundos de la contienda. Gracias a esto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se hizo con el triunfo en su último partido de la pretemporada, cosechando muy buenas sensaciones antes del debut liguero de la próxima semana ante el Jimbee Cartagena en tierras murcianas.