El Inter Movistar, un campeón en horas bajas

Una primera piedra de toque se le presenta al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su camino hacia el ambicioso proyecto de meterse en la Copa de España. Pocos apostarían a comienzos de curso por un rendimiento como el que han tenido los blanquiverdes hasta la fecha, al igual que casi nadie diría que el Inter Movistar, el siguiente adversario de los cordobeses, estaría en la situación en la que está. El conjunto madrileño visita este miércoles (20:30) el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre con la obligación de sumar -casi que no le vale otra cosa que no sean los tres puntos- para no descolgarse aún más de las opciones de estar entre los ocho mejores al término de la primera vuelta.

El histórico club de la capital de España ha sufrido durante los últimos años una progresiva (y profunda) renovación, en la que no ha hecho más que ir perdiendo poco a poco piezas fundamentales del proyecto. Desde los cordobeses Bebé y Solano, los últimos representantes de la provincia que conquistaron la UEFA Futsal Cup con el club, hasta otros como Carlos Ortiz, Ricardinho, Gadeia, Marcel o Pito, los cual han pasado en las últimas campañas por la entidad, manteniéndose siempre como una de las más destacadas del panorama estatal.

Nadie puede dudar de que el nivel de la plantilla actual de Tino Pérez es realmente capaz de aspirar a cualquier título, aunque lo cierto es que sobre la pista no está demostrándolo. Una plantilla que, en esa citada reestructuración, ha tomado un acento nacional muy marcado, pues, salvo el brasileño Igor Carioca y el argentino Lucas Martín, el resto son españoles. Un combinado, además, que cuenta con la presencia de tres cordobeses, como son los casos de Rafa López, Boyis y Cecilio. De estos dos últimos cabe reseñar que llegarán a Vista Alegre tras haber disputado el pasado fin de semana un doble amistoso con la selección española ante Portugal.

Sea como sea, la situación clasificatoria de Inter Movistar augura una necesidad imperiosa de reconducir el camino. Actualmente es undécimo con trece puntos, y ya no solo peligra en demasía su participación en la Copa de España, sino que la cercanía de la zona de descenso cada vez se atisba más cercana. Es por ello que los de Josan González tratarán de aprovecharse de la debilidad actual de los madrileños, que han sumado tan solo una victoria en los últimos ocho compromisos ligueros.

Además, de las tres victorias logradas por Inter en lo que va de curso, ninguna se ha producido aún lejos del Jorge Garbajosa, por lo que el factor de Vista Alegre será sin duda primordial para los intereses de los califas. Un equipo que, si bien está manteniendo un nivel aceptable en defensa, en la zona ofensiva es donde más está sufriendo, pues tan solo suma 17 dianas anotadas y no cuenta con ningún futbolista entre los 30 mejores artilleros de la categoría. Es más, su futbolista más fiable de cara al gol es el montoreño Cecilio, quien se ha apuntado hasta la fecha cuatro tantos. Así, un adversario peligroso del que poder sacar partido, aunque no deberán confiarse en ningún momento lo de Josan González. La historia puede despertar en cualquier momento.