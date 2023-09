ElPozo Murcia, un histórico en una situación idílica

Un rival emblemático para intentar mantener la imbatibilidad conseguida hasta el momento. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha firmado su mejor inicio en Primera División de toda su historia, sumando siete de nueve puntos posibles y consolidándose en los primeros puestos de la clasificación regular, aunque es cierto que ahora el calendario ha decidido que los blanquiverdes tengan que asumir un reto muy duro ante tres equipos con renombre en el panorama nacional como son ElPozo Murcia, Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal. Por ello, el conjunto charcutero recibirá al cuadro califal este mismo viernes para tratar de sumar su cuarta victoria consecutiva.

Alerta en el Córdoba Patrimonio: tres bajas por cuestiones médicas

Más

Lo que es cierto es que ElPozo Murcia no ha pasado sus mejores años en un pasado reciente. El plantel murciano llegaba a esta temporada inmerso en un mar de dudas, tratando de mejorar su imagen mostrada en las anteriores temporadas donde, durante el campeonato regular, no ha pasado de un quinto puesto en los últimos dos años, desde que quedó campeón liguero empatado a puntos con el Palma Futsal en el curso 2020-21, siendo la 2021-22 uno de los peores momentos de la entidad charcutera, estando a tan solo un punto de no entrar en el play off por el título liguero.

Por ello, el mercado veraniego era un apartado crucial para un plantel murciano que tenía que armar una plantilla acorde a sus expectativas. Por ello, ElPozo Murcia decidió renovar a Ricardo, Juanjo, Rafa Santos, Marcel y Gadeia, mientras que no contó con los servicios de Alberto García, Darío, Molina, Fernando, Leo Santana y Taynan, a la par que Mario Cárceles y Juan José Moreno retornaron a sus respectivos clubes tras finalizar su cesión. Una vez completada la operación salida, la entidad charcutera consiguió firmar a Edu Sousa, Eric Pérez, Marlon, David Álvarez, Esteban y Niyazov.

Y esto ha hecho que la actualidad sea bien diferente. El conjunto dirigido por Javi Rodríguez acumula tres victorias consecutivas que le permite pelear por el liderato de Primera División, actualmente ocupado por el Palma Futsal -con un partido más-. Aun así, ElPozo Murcia ganó con autoridad en el debut regular al Real Betis Futsal (1-7) y lo normal es que esta dinámica fuese decreciendo conforme las jornadas seguían pasando, ya que se enfrentó tanto a Jimbee Cartagena como a Movistar Inter, dos rivales de gran calibre dentro de la máxima categoría del fútbol sala nacional. Sin embargo, al conjunto charcutero no le tembló el pulso y presentó su candidatura a la primera plaza logrando dos triunfos de mérito (1-2 y 2-1, respectivamente).

Ahora toca recibir en territorio murciano a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que tampoco conoce la derrota en este inicio de temporada. A pesar de que ElPozo Murcia lleve a sus espaldas el papel de favorito, el encuentro medirá a dos contendientes que han logrado firmar un arranque muy notable después de un mercado estival donde han logrado reconfigurar sus plantillas para dar un paso al frente.