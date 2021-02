El Deportivo Córdoba recuerda quién manda

Quiere más. Y sólo como aperitivo pues su deseo va más allá de dos o tres victorias más antes de la segunda fase. Su aspiración, al igual que su objetivo y su anhelo, es el retorno a la máxima categoría. Aunque para eso todavía queda camino por delante y lo mejor es recorrerlo con una sonrisa. También con una advertencia a sus futuros rivales. Así queda contrastado con una nueva demostración de fuerza, esta vez ante el primer adversario que le derrotara esta temporada. Cabe recordar, en este sentido, que sólo cuenta con dos tropiezos. Se trata de La Cruz Villanovense, que en su visita al Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre tiene que conformarse -que no suene muy pretencioso- con no encajar una goleada de las que acostumbra a completar el Deportivo Córdoba -más abultada todavía-. Lo cierto es que el cuadro cajista vence con claridad (5-0) y así se resarce y convence. Pero además obtiene el gol average particular y refuerza, casi asegura, su condición de líder del Grupo III-B de Segunda. Recuerda quién manda, en definitiva, el equipo de Juanma Cubero.

Sellado el pasaporte para la segunda fase por el play off, el Deportivo Córdoba centra sus esfuerzos en conseguir el mayor número posible de puntos. Dicho reto arrancaba para el equipo dirigido por Juanma Cubero en un partido en que su rival tenía idéntico objetivo. Incluso era más grande la ambición de La Cruz Villanovense, que gozaba de la oportunidad de situarse líder. Aunque el cuadro extremeño contaba -y cuenta aún- con un partido más. En cualquier caso, las cajistas salieron decididas a lograr los tres puntos, de forma que además pudieran resarcirse de la derrota sufrida en la primera vuelta ante tal adversario. Con tal mentalidad, el conjunto cordobés fue capaz de tener el control del choque durante la primera parte. Sólo le faltó generar verdadero peligro sobre la meta visitante hasta poco después del ecuador.

El cuadro cajista sometía a su rival a una presión elevada y de vez en cuando cercaba su área. Pero no llegaba realmente a probar a su portera. También en buena medida por la férrea defensa de La Cruz. Pese a dicha realidad de partido, La Cruz no dejaba de pensar en el arco defendido por Ceci Moreno. Sin embargo, el Deportivo Córdoba apenas le permitía salir en condiciones de armar buenos ataques. De ahí que tratarán las extremeñas de, aun con transiciones difíciles, buscar la sencillez en sus acciones ofensivas. No tuvieron capacidad tampoco para intentarlo ante la cancerbera local. Los minutos transcurrieron con intensidad y fue en el 11 cuando finalmente consiguió el Deportivo Córdoba abrir el marcador. Por su perfil derecho, Rocío Gracia sacó un pase cruzado que en el segundo palo remachó Inma Sojo con ligera oposición bajo palos.

Con el 1-0 en el tanteador no cambió demasiado el guion. El conjunto pacense seguía con sus acercamientos en torno al área local pero casi siempre se topaba con piernas en defensa. El equipo de Juanma Cubero estaba muy bien armado atrás y ya entendía que le correspondía aguardar para salir rápido a la vanguardia Precisamente en una de estas oleadas ofensivas pudo anotar el segundo. Celi Calderón sirvió para que Lau Fernández buscara el tanto, que impidió la cancerbera visitante en un tiro a bocajarro. La guardameta de La Cruz actuó de nuevo poco después ante la propia Celi, que tuvo posibilidad de rematar un buen balón de África. Y la canterana pretendió marcar a los instantes, cuando de nuevo intervino la guardiana del arco extremeño. Quien no halló barrera fue Tere Muñoz, que estableció el 2-0 con un tiro a puerta vacía tras cesión de la jugadora surgida de la base de club.

Al descanso se llegó con esa ventaja de dos goles para el Deportivo Córdoba. Y eso que La Cruz insistió en el tramo final para recortar diferencias. Quisieron persistir en el plano ofensivo las villanovenses en la reanudación. Arrancaron así con más presencia arriba que en el primer acto. No significó esto que pasara apuros Ceci Moreno. Sí que los tuvo la guardameta visitante en una oportunidad en la que Celi Calderón estuvo a punto de hacer el 3-0 al rematar un balón servido por Rocío Gracia desde la esquina. El tercero no tardó en subir al electrónico. Lo anotó precisamente la última jugadora en ser mencionada tras un saque en corto de falta por parte de Inma Sojo. Después de la tercera diana, las locales levantaron levemente el pie del acelerador, como se suele decir. O quizá fue la escuadra extremeña la que puso un ritmo más a su juego tras un rápido tiempo muerto solicitado desde su banquillo.

Fuera como fuese, con 14 minutos por delante, aproximadamente, La Cruz comenzó a tomar las riendas del encuentro y a estrechar el cerco de Ceci Moreno. Se dejó ver aún más en torno al área local el cuadro de Villanueva de la Serena, que sin embargo seguía sin generar verdadera sensación de peligro. En gran medida por la incesante y buena labor en defensa de las cordobesas, que por su parte no supieron aprovechar el juego de cinco de su adversario para, en un momento determinado, ampliar más aún la distancia en el tanteador. Fue durante unos minutos pues finalmente cayó el cuarto, obra de la pertinaz Celi Calderón, que recogió un esférico repelido por el poste a tiro de Rocío Gracia. Y ésta no fue la diana que cerró el electrónico, ya que poco después la almeriense, la autora del 4-0, volvió a ver puerta para culminar una goleada (5-0) que esta vez tiene mucho más mérito por la entidad del adversario.