Cristian Ramos: "Tenemos que dejarnos la piel para sacar algo"

Una semana siendo líderes. Se dice pronto, pero es lo que ha conseguido el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Con tan solo tres años en Primera División, la entidad dirigida por José García Román, tras la disputa de cuatro jornadas, ha conseguido alzarse con el liderato de la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional regida tanto por la Liga Nacional de Fútbol Sala como por la Real Federación Española de Fútbol. Este logro ha sido alcanzado por numerosos factores. Uno de ellos ha sido el trabajo y el rendimiento que ha desplegado sobre la pista el conjunto dirigido por Josan González. Los futbolistas están mostrando un nivel muy alto empezando por una portería que ha sufrido un cambio con respecto a la pasada campaña. Cristian Ramos se ha asentado como el guardameta titular para el técnico pontano. Un cordobés que ha pasado por los medios oficiales del club califal y ha afirmado que el encuentro ante el Betis de este domingo "se decidirá por detalles".

Por un lado, el arquero del Córdoba Patrimonio de la Humanidad valora el trabajo que sus compañeros han realizado en este inicio liguero y apela a continuar este ritmo para que la dinámica positiva no decaiga con el paso de las jornadas. "La verdad que siempre es importante volver al trabajo después de una victoria. El equipo viene con mucha moral y tenemos que trabajar esta semana para afrontar el partido del domingo", añade un Cristian Ramos que, como todo aficionado a este equipo, no esperaba que la escuadra blanquiverde estuviera líder al finalizar la cuarta cita regular. "Tenemos que ser realistas. Éramos positivos, pero no tanto. El trabajo de la pretemporada y el inicio liguero está viendo los resultados", apunta.

Mientras tanto, el guardameta cordobés espera un conjunto verdiblanco aguerrido en su propia casa y donde será muy difícil conseguir algún que otro punto, pero con esfuerzo y ganas típicas del conjunto de Josan González se puede alcanzar la victoria en un complicado pabellón. "Tenemos que trabajar mucho durante la semana porque después en el partido se ve lo que has hecho, pero sobre todo tenemos que construirlo de nuevo. Como dice el míster, el sábado no sirve de nada si el domingo que viene no consigues puntuar. Va a ser un partido muy duro porque el Betis en su casa es muy duro. Tenemos que dejarnos la piel para sacar algo", añade un Ramos que espera un partido "muy igualado" que se decantará "por detalles" y que será "parecido" al disputado durante la pretemporada. "Somos dos equipos que nos conocemos muy bien y controlamos todas las facetas del otro", culmina.