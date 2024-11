El Córdoba Patrimonio vuelve a brillar ante el Manzanares FS

Es necesario no solo ganar -que también- sino que empezar a recopilar sensaciones positivas para el resto de la temporada. Entrar en una dinámica negativa a principios de campaña hace que no se vea el nivel real de una plantilla y esto puede llegar a ser un problema muy grande en un vestuario repleto de futbolistas nuevos, como es el caso del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Es por ello que la escuadra blanquiverdes retornaba al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con el objetivo de vencer a un Manzanares FS que no pudo ante la apisonadora califal en la segunda mitad.

Un encuentro que ya de antemano se conocía la tensión que iba a deparar. Por un lado, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía la obligación de contentar a su gente después de un inicio donde tan solo había conseguido un punto de nueve, lo que le había condenado a la parte baja de la clasificación de la Primera División. Sin embargo, el rendimiento del Manzanares no había sido mucho mejor, aunque sí con una victoria que le había consolidado en la zona media. Es por ello que ambos equipos tenían más que razones para ir a por los tres puntos desde el minuto uno, pero fueron los locales quienes golpearon primero.

Y es que los chicos dirigidos por Emanuel Santoro impusieron una marcha más sobre el parqué de Vista Alegre y eso se transformó en un dominio notorio. Aun así, no tuvieron que esperar demasiado para inaugurar el electrónico, ya que Juanan aprovechó un pase preciso al borde del área de Pablo del Moral para adelantar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el marcador. Este resultado tranquilizó el juego de unos blanquiverdes que ahora tenían que saber manejar la diferencia y no contentos con ello se asentaron aún más en el 40x20 califal. Tanto fue así que Kaué estuvo muy cerca de hacer el segundo tras un error en el juego de cinco de Antonio Navarro, pero su disparo fue repelido por la zaga manchega.

Por su parte, el Manzanares FS tuvo que lidiar contra viento y marea en esta primera mitad, debido a que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvió a estar cerca de aumentar la distancia en el marcador por medio de un tiro libre indirecto de Murilo que desvió con la cara Antonio Navarro, mientras que, instantes después, Pablo del Moral estrelló un balón al palo. Una serie de acciones protagonizadas por los blanquiverdes que no tuvieron la recompensa del gol, cosa que podría costarles caro en los últimos instantes de los primeros 20 minutos del duelo.

Asimismo, los chicos dirigidos por Juanlu Alonso no estaban fuera del partido, ni mucho menos. El cuadro manchego sabía que estaba a tan solo un gol de igualar la contienda y Pedro Herreros y Nefi avisaron del potencial que tenía su equipo, aunque Fabio desbarató toda acción visitante. En cambio, la acción más peligrosa de la primera mitad para el Manzanares FS llegó en los últimos segundos, con un Javi Alonso que se encontró con un balón en el segundo palo y cuando todo parecía que este periodo iba a acabar en empate, Mykytiuk sacó bajo palos, manteniendo la ventaja de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se marchó al túnel de vestuarios con la sensación de haber hecho una buena primera parte, pero con el electrónico totalmente abierto.

En la reanudación, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía que aguantar el arreón inicial de un Manzanares FS que debía dar un paso al frente si quería pelear por el partido, aunque esta iniciativa no llegó con tanta intensidad, a pesar de que el cuadro visitante tuvo una clara ocasión en las botas de Javi Alonso para igualar la contienda. De hecho, fueron los chicos dirigidos por Emanuel Santoro los que fueron los más incisivos en la zona ofensiva, con dos acercamientos de Kaué y Murilo que incomprensiblemente no aumentaron la ventaja en el luminoso de Vista Alegre.

Y en el fútbol sala, como en la mayoría de los deportes, si no cierras el partido cuando tienes la oportunidad de hacerlo, lo acabas pagando, y así fue en el parqué cordobés. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tuvo varios acercamientos clarísimos para hacer el segundo, esto no sucedió y fue aprovechado por un Manzanares FS que tuvo la puntería necesaria en el momento adecuado. El esférico cayó en los pies de Zequi al borde del área y el exblanquiverde mandó el balón al fondo de la red, con la elegancia que le caracteriza, además de pedir perdón a la afición cordobesa.

Ahora bien, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía que responder de la mejor manera para que los puntos se quedaran en Vista Alegre. Y eso no iba a ser fácil, sobre todo porque el nerviosismo aumentaba entre los jugadores, e incluso en la afición, hasta tal punto de que hubo una serie de actuaciones de la seguridad privada para evitar males mayores en la propia grada del recinto califal entre la hinchada local y visitante. Aunque los que debían estar tranquilos eran unos chicos dirigidos por Emanuel Santoro que desplegaron la apisonadora correspondiente cuando más lo necesitaban.

El Manzanares FS está acostumbrado a incorporar a su portero al juego ofensivo, tal y como lo hace el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y un error del guardameta Antonio Navarro fue aprovechado a la perfección por un Mykytiuk que, desde su propio campo, puso por delante a los blanquiverdes. Aun así, aquí no quedó la cosa, ya que este duro golpe de los califas hizo que despertasen y tanto Arnaldo Báez como Kaué hicieron inútil la réplica de Raúl Campos, sentenciando la victoria para un conjunto blanquiverdes que consigue su primer triunfo de la temporada y respira tranquilo.