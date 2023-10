El Córdoba Patrimonio y una vuelta con la ambición reforzada

Una semana de parón para conectar pilas y volver con más fuerza. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad retomará a partir de este lunes su trabajo habitual, después de haber tenido jornada de descanso por los compromisos internacionales. El balance sigue siendo positivo para los blanquiverdes, aunque la Liga Nacional de Fútbol Sala no termina de coger ritmo en su calendario precisamente por estas pausas, teniendo en cuenta que ya ha habido dos con tan solo cuatro jornadas disputadas. Pero lo cierto es que, en lo que respecta al cuadro de Josan González, puede venir bien la aclimatación progresiva, en gran medida por la gran cantidad jugadores nuevos que tiene en plantilla y que deben seguir asumiendo automatismos. Eso sí, el lastre llega al frenar en seco el buen momento de forma y de confianza que tiene la plantilla, que iniciará una nueva semana de trabajo con la ambición reforzada por la vuelta al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre.

La derrota ante ElPozo Murcia dejó un sabor agridulce en el conjunto cordobés, que encajó su primera caída del curso, aunque volvió a refrendar las buenas sensaciones de este arranque de temporada. Es por eso que ahora encara una cita clave en este particular tourmalet ante equipos de mucho peso en Primera División, y no cabe duda que el siguiente compromiso está marcado en rojo en la agenda de los califas. Y es que es el único, de este tramo ante equipos teóricamente superiores, que se disputará ante su público, por lo que el derbi frente al Jaén Paraíso Interior se antoja como asignatura troncal para el cuadro de Josan.

No cabe duda que la pausa competitiva habrá servido también para que ciertos jugadores que arrastraban molestias físicas, o que no estaban al 100%, puedan recuperarse al completo, como son los casos de Fabio o Guilherme, además de acortar plazos con los lesionados Kenji o Mykytiuk. Bien es cierto que aún no podrán estar con el grupo, aunque se supera una semana más sin haber perdido un choque de por medio. El caso más duro es el de Rafalillo, que prácticamente se perderá toda la campaña tras haber sido operado de la rodilla.

Finalmente, hay que subrayar que no para todos los blanquiverdes ha sido un fin de semana de relajación. Y es que hay varios internacionales que sí que han tenido compromisos con sus selecciones. Son los casos de los paraguayos Arnaldo Báez y Damián Mareco, que tuvieron un nuevo choque con la Albirroja frente a Argentina, en el marco de la preparación de ambas selecciones rumbo a las eliminatorias para el Mundial de Uzbekistán 2024. Y el mismo tuvo protagonismo cordobesista, dado que Paraguay venció por 1-3 y Báez fue autor de dos dianas, mientras que Mareco dio una asistencia. Cabe puntualizar que aún no se incorporarán con el grupo, teniendo en cuenta que este lunes disputarán un nuevo choque ante los argentinos, tras el cual ya sí que pondrán de nuevo rumbo a Córdoba.