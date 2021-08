Josan González: “Estoy satisfecho, vamos generando la identidad que queremos”

Es mucho menos relevante que durante la competición. Más que nada porque no hay puntos en juego y es entonces cuando resulta esencial. Pero el triunfo siempre tiene el valor del impulso anímico y éste es el beneficioso para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad hoy por hoy. La escuadra califal salda positivamente, en los resultados, los dos primeros amistosos de una extensa pretemporada que comienza a pasar factura en el plano físico. Tres semanas de intenso trabajo se dejan notar en el equipo dirigido por Josan González, también en su preparación. Y es precisamente la evolución de la plantilla, aún a falta de cuatro jugadores -los internacionales-, lo que destaca el técnico de Puente Genil.

Con mucho trabajo volvió a superar a su rival de turno el conjunto blanquiverde en la tarde noche de este sábado. Esta vez venció al Unión África Ceutí, un adversario de Segunda aunque con potencial para competir. Sea como fuere, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad pudo solventar el encuentro con un nuevo triunfo. Un hecho éste al que restó importancia, en cierto modo, Josan González. “La victoria en estos partidos es lo de menos. Obviamente, nos viene bien para coger confianza en lo que estamos trabajando”, aseguró el preparador califal de entrada. “Está siendo una semana dura para llegar bien a los momentos que consideramos que son importantes durante la temporada. Creo que hoy el equipo estaba un poco mermado físicamente”, añadió.

Acerca del estado de forma de sus jugadores, el técnico precisó que la situación vivida ante el Unión África Ceutí “estaba dentro del plan”. No en vano, la carga de trabajo es la que es y debe pesar a estas alturas de temporada, cuando todavía no ha empezado en realidad, y no durante el campeonato de liga. “La verdad es que estoy satisfecho, porque al final, poco a poco, vamos generando la identidad que queremos. Vamos viendo que van saliendo las cosas, vamos mejorando en muchos aspectos y eso nos acerca a ese equipo que dijimos que queremos ser”, expuso Josan González. Así, el técnico de Puente Genil mostró su felicidad por la progresión del cuadro califal, que pretende “emocione” durante la campaña 2021-22.

Por otro lado, el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiso destacar la labor de los chavales de la cantera durante este período. Cabe señalar en este sentido que su participación en entrenamientos y en partidos estaba prevista con anterioridad, pero quizá no con tantos minutos. Las ausencias de Caio César, Lucas Perin y Álex Viana, así como la de Shimizu, que se encuentra con Japón, obligan a contar aún más con los jóvenes futbolistas de las categorías inferiores. “Me gustaría dar las gracias y la enhorabuena a los jugadores del filial y el juvenil que nos han acompañado estas tres semanas de pretemporada, que han participado y han estado a un nivel muy alto”, expresó al respecto. “Nos han ayudado muchísimo. Tienen que seguir luchando y aprendiendo, y nosotros, a seguir creciendo”, concluyó.