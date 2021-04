Un escalón hacia la salvación

La lucha por la salvación en Primera División acontece un duelo clave este mismo sábado (19:30). Y en él intervendrá el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que anhela culminar con un triunfo sus buenas sensaciones de las últimas semanas en los compromisos ante Barça e Inter, dos de los clubes más potentes de la categoría. No es una final, tal y como ha querido recalcar el propio técnico Josan González, aunque es innegable que una victoria supondría un paso fundamental para los interese del plantel cordobés, al tiempo que una derrota haría peligrar su estabilidad actual, con todas las consecuencias psicológicas y de presión que eso puede traer.

Sin duda, un importante tren por la permanencia el que pasará por el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. El conjunto califa, casi un mes después de su última comparecencia como local, dirimirá un importante envite en la lucha por su objetivo. Los blanquiverdes, con buenas vibraciones pese a sus dos últimas derrotas a domicilio, recibirán al BeSoccer UMA Antequera en el choque aplazado de la vigésima jornada. Los malagueños, recién ascendidos a la máxima categoría, ocupan actualmente puestos de descenso, a ocho puntos de los capitalinos, si bien han disputado un partido menos. En el encuentro de ida celebrado en el Fernando Argüelles ambos conjuntos firmaron tablas (1-1). El ganador de la contienda también se adjudicará, por tanto, el gol average particular.

Un partido entre dos entidades que se conocen muy bien, pues no son pocos los futbolistas con pasado en ambas escuadradas, pese a que solo existe un precedente oficial en liga entre ambos en el feudo califa. Y es favorable a los universitarios. A título general, el balance es absolutamente equilibrado con un triunfo para cada uno, además de un empate, por lo que el Córdoba Patrimonio intentará ahora decantar esa particular balanza a su favor. Pero no será fácil.

El UMA Antequera ha demostrado una capacidad de superación asombrosa pues, pese a ser uno de los clubes que ha estado en puestos de caída la mayor parte de las jornadas que acumula, lo cierto es que ha sabido competir en casi todos sus encuentros, ofreciendo rendimientos sobresalientes en choques como los de Inter o Burela. Juego alegre y sin presión aparente, pese a lo mucho en disputa. Y Vista Alegre irá con hambre de ver de nuevo a su equipo sumar de tres.

Josan González, tras una intensa semana de trabajo, cuenta con toda su plantilla disponible para recibir al plantel malagueño. La convocatoria -habrá un descarte- no se conocerá hasta la previa del choque ya que los califales se ejercitan en la matinal del sábado.

La cita contará con 200 aficionados en las gradas de Vista Alegre y será televisada en directo por las cámaras de LaLiga Sports TV y Onda Mezquita 7TV. Impartirán justicia los colegiados Carrillo Arroyo (C. Andaluz) y Navarro Liza (C. Murciano).