LNFS | Radiografía de la jornada (30): aprietos de última hora

Cuatro días son demasiados en un calendario comprimido. El vertiginoso ritmo que en las últimas fechas toma la competición provoca que en menos de una semana todo pueda variar en exceso. O como mínimo, la percepción de las circunstancias. Quizá es lo que sucede actualmente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que de acariciar la permanencia hace tres jornadas pasa a contemplar con cierto temor las posiciones de peligro. Porque la derrota ante el Industrias Santa Coloma, que sucede a un buen empate ante Osasuna Magna, conlleva una rebaja de la renta respecto de la zona de descenso a cinco puntos. Lo cierto es que la diferencia es un tanto irreal ahora mismo, ya que el Burela encadena tres partidos aplazados y va a llegar al cuarto el próximo fin de semana. Por otro lado, O Parrulo Ferrol consuma su caída a Segunda mientras que gana atractivo la pugna por las últimas plazas de play off.

Nuevo aprieto para el Córdoba Patrimonio

La situación es muy diferente a la del pasado sábado antes de que arrancara la fecha anterior a la del martes. Porque entonces el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se encontraba más cerca del octavo que del antepenúltimo. Las diferencias eran de cinco y nueve puntos, respectivamente. Aunque el objetivo principal era todavía certificar la permanencia, que parecía casi hecha al vencer al Fútbol Emotion Zaragoza (1-2). Dos jornadas después, el conjunto blanquiverde siente nuevamente apuros clasificatorios. De entrada porque el equipo dirigido por Josan González sumó uno de seis al tiempo que el Peñíscola reaccionó cuando pocos lo esperaban. La escuadra castellonense se hizo con el triunfo, incluso, ante ElPozo Murcia Costa Cálida (3-4). Así, el play out se sitúa ahora a sólo cuatro puntos, si bien los blanquiverdes tienen un partido menos y el average a su favor. Mientras, los puestos de peligro máximo quedan apenas cinco por debajo aunque con el relevante matiz de que el Burela, que es el rival de turno, suma hasta tres encuentros atrasados y va a llegar a los cuatro el próximo fin de semana.

Interesante pugna en torno al play off

Si muy abierta continúa la lucha por la permanencia, no menos lo está por las últimas plazas de play off. Apenas restan dos por decidir pero la pugna por ambas no puede estar más interesante hoy por hoy. Todo después de que el Fútbol Emotion Zaragoza se impusiera el martes al Viña Albali Valdepeñas (7-5). Con dicho triunfo, la escuadra aragonesa se colocó con 38 puntos y a sólo uno de su adversario en esta ocasión, que cayó a la octava plaza. Por si fuera poco, el Industrias Santa Coloma aprovechó las circunstancias con su victoria ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y se situó igualmente a uno de los manchegos -en este caso como noveno-. Aunque ganó, aún sigue ahí el Real Betis pues es séptimo con 40 puntos. Con todo, tres conjuntos están con al menos un duelo menos. En esa cifra se hallan sevillanos y maños, mientras que con dos pendientes se encuentran los ciudadrealeños.

Despierta el Peñíscola, espera el Burela

El tramo final de la temporada se presenta mucho más atractivo de lo que se esperaba en la zona baja de la clasificación. Así es después de que el Peñíscola haya entrado en fase creciente y se aproxime a las entidades que inmediatamente se ubican por encima del play out. Estos son, hoy por hoy, Ribera Navarra con 34 puntos, Osasuna Magna y Córdoba Patrimonio, con 33 los dos últimos. Por su parte, el cuadro levantino acumula ya 29 y comienza a pisar los talones peligrosamente a los tres anteriores. Eso sí, los equipos que consiguen escapar por el momento de la zona de peligro tienen un choque menos. Lo peor es que el Burela, en efecto, encara el parón del campeonato, que se produce después del próximo fin de semana, con la nada desdeñable cantidad de cuatro partidos atrasados. Y los gallegos están antepenúltimos con 28 puntos, por lo que la etapa definitiva de la campaña se presenta agitada para alcanzar la salvación o al menos evitar la caída directa a Segunda.

O Parrulo Ferrol dice adiós

Ahora sí. Ya es un hecho. Si bien era una realidad palpable a falta de confirmación. Las matemáticas tenían que determinarlo y sucedió el martes. O Parrulo Ferrol dice adiós y deja de ser club de Primera, como mínimo, una temporada. La contratación del cordobés Miguel Ángel Martínez Maca no sirvió finalmente para que la entidad salvara la categoría dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Es necesario señalar que el técnico que lo fue del Córdoba Patrimonio de la Humanidad mejoró bastante las prestaciones del conjunto gallego. No fue lo suficiente para que sumara tantos puntos como requería tras un curso muy discreto. El caso es que su derrota ante el Palma Futsal (1-3) y la victoria del Peñíscola provocaron la certificación de su descenso. Muy cerca de sufrirlo está ya también el BeSoccer UMA Antequera, que, como le ocurrió al cuadro de A Malata hasta el martes, sólo tiene una mínima opción de llegar al play out. Por mucho que tenga un duelo menos, está a 15 de los blanquiverdes -que además tienen otro encuentro atrasado- y tiene el average perdido. Al tiempo, los malagueños ven a 11 la plaza de promoción.

Drahovsky manda entre los máximos goleadores

Otra competición que no pierde interés es la paralela a la propia liga. Se trata, como bien es sabido, de la carrera por convertirse en el máximo goleador de la temporada en Primera. En este particular torneo una novedad importante deparan las dos últimas jornadas. No es otra que el dominio del nuevo líder de la clasificación, que es Tomas Drahovsky. El eslovaco aprovechó el doble aplazamiento del Inter en estos días para colocarse hasta tres tantos por encima de su principal rival, Dani Saldise. Cuenta con 25 dianas, mientras que su adversario está con 22. Por detrás aparece Eloy Rojas, del Fútbol Emotion Zaragoza, que acumula 20 goles. Y con 19 les sigue, por cierto, Saura, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Aunque el pívot blanquiverde está igualado con Chino, del Viña Albali Valdepeñas, y Waltinho, del Jimbee Cartagena.