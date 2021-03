LNFS | Radiografía de la jornada (23): sorpresas ingratas

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios!”. Lo recuerda Rubén Blades en su Pedro Navaja -también de Willie Colón- y es muy cierto. En ocasiones nada es lo que parece. O más bien, da igual qué es porque a veces pueden producirse hechos inesperados. También ocurre en el ámbito deportivo. De hecho, casi es más frecuente en éste que en otros. Más claro que nunca lo ve, en el regreso de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Porque el conjunto blanquiverde vuelve a la zona de descenso tras perder en la pista del Palma Futsal pero también por un resultado que nadie esperara: el triunfo del Peñíscola ante el Movistar Inter. Por si fuera poco, el Ribera Navarra también da la campanada con una goleada al Jimbee Cartagena. Además, Miguel Ángel Martínez Maca se estrena al frente de O Parrulo Ferrol con un valioso empate en la cancha de ElPozo Murcia Costa Cálida. ¿Quién da más?

El Córdoba Patrimonio, otra vez en situación comprometida

Comenzó la vigésimo tercera jornada del campeonato de manera inmejorable. Todo transcurría según lo previsto al caer el Burela y el BeSoccer UMA Antequera en sus respectivos encuentros. De esta forma, la noche del viernes era satisfactoria para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, el panorama empezó a oscurecer en la mañana del sábado después de que O Parrulo Ferrol empatara en la cancha de ElPozo Murcia Costa Cálida (4-4). Tras este choque, el equipo de Josan González dio la cara y mereció quizá no salir derrotado de su visita al Palma Futsal. Pero cayó (2-0) y le tocaba aguardar acontecimientos. Definitivamente, la situación empeoró después con las victorias, que pocos podían imaginar, del Peñíscola y el Ribera Navarra. Fue la primera de éstas la que más afectó -y afecta- al cuadro califal, ya que supone la vuelta a la antepenúltima posición. En resumen, el conjunto blanquiverde está otra vez en situación comprometida. Aunque tiene tres partidos pendientes.

Maca debuta con sorpresa en Murcia

Uno de los encuentros que interesaban en Córdoba era el que jugaban en la matinal del sábado ElPozo Murcia Costa Cálida y O Parrulo Ferrol. Lógicamente, y sobre todo, por la rivalidad directa del cuadro gallego con el Patrimonio de la Humanidad. Pero no menos, en cierto modo, por contemplar el retorno a los banquillos del que fuera técnico del cuadro califal. Miguel Ángel Martínez Maca retomó la actividad como entrenador al frente de la escuadra ferrolana en un choque de extrema dificultad. Y resulta que el fin del partido fue más que positivo. Pudo ser mejor incluso. No en vano, su equipo logró sumar en la pista de uno de los denominados tres grandes del fútbol sala español. La contienda terminó con un 4-4 que refleja muy bien el atractivo de que gozó el duelo, en que el plantel dirigido por el preparador cordobés llegó a adelantarse en más de una ocasión en el tanteador. Así, hubo una sorpresa que fue menor con lo ocurrido horas después en otros encuentros.

Ojo al dato: el Ribera Navarra golea al Jimbee Cartagena

Sin duda alguna, el resultado más inesperado de todos tuvo lugar en Tudela. Porque allí sucumbió de manera clara uno de los conjuntos más potentes del presente curso. Tanto es así que se postula como uno de los aspirantes a alcanzar algún título de la LNFS. Su teórica superioridad se desdibujó desde luego ante un rival, en principio, muy asequible. En concreto, lo que sucedió fue que el Ribera Navarra, que además es adversario directo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad por la permanencia, pasó por encima, como se suele decir, del Jimbee Cartagena. Ya en la primera parte logró el cuadro local establecer una cómoda diferencia en el electrónico: al descanso marchó con un 4-0 a su favor que dejaba boquiabierto a cualquier aficionado que no siguiera el duelo. Probablemente también, e incluso más, a quien lo viera. Después del asueto en vestuarios el guion no varió apenas. Los departamentales redujeron la renta de su oponente, que sin embargo no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad que se le había presentado. Al final, el marcador recogió un asombroso 9-4. Y porque el equipo dirigido por Duda consiguió anotar en el último suspiro. Así, los navarros se distancian del descenso al aventajar en cinco puntos, precisamente, a la escuadra de Josan González. Eso sí, tienen todos sus encuentros disputados y a los blanquiverdes les restan tres aplazados -dos ante entidades de la zona baja-.

Y el Peñíscola vuelve a ganar… ante el Movistar Inter

Pero si negativa fue la victoria del Ribera Navarra para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad -para sus intereses-, mucho más al más corto plazo fue la inesperada, de igual modo, del Peñíscola. El cuadro castellonense acumulaba 16 jornadas sin ganar y recibía, nada más y nada menos, al Movistar Inter. Esta vez, sin embargo, los planes respecto de terceros se torcieron para el conjunto blanquiverde que asistió también a la sorpresa de los levantinos ante el equipo de Torrejón de Ardoz. Cierto es que no fue tan claro como el tanteador de Tudela pero tampoco era necesario pues lo importante son los tres puntos. Estos se los llevó precisamente el Peñíscola al superar por 4-3 a los madrileños. La consecuencia directa de este resultado es la vuelta de los califales a la zona de descenso al verse adelantados por un rival al que superó dos semanas atrás en Vista Alegre y que ahora se sitúa en play out.

Dani Saldise toma impulso en la lucha por el pichichi

Menos interesante parece estar la competición paralela a Primera de la LNFS. Se trata de la destinada a elegir al máximo goleador del campeonato. Después de semanas de intensa pugna por la primera posición, el futbolista que encabeza la clasificación desde un tiempo atrás consigue marcar diferencias. Es Dani Saldise, que toma impulso en su camino hasta el trofeo Pichichi, como se denomina en fútbol. Así es a pesar de que su equipo, el Movistar Inter, no tuvo su mejor día el sábado y perdió en Peñíscola. Pero en el apartado personal no marchó tan bien pues el pívot marcó otros dos goles para situarse ya con un total de 21. Con esta cifra obtiene una renta de cuatro en relación a su máximo rival y ahora convertido sólo en inmediato perseguidor, el eslovaco Tomas Drahovsky. El jugador del Industrias Santa Coloma continúa con 17. Además ve cada vez más cerca al tercero, que es en este instante Eloy Rojas, del Fútbol Emotion Zaragoza, con 16 tantos.