Tiene encuentros más brillantes y otros que son un tanto discretos. No es atípico este hecho. Cualquiera disfruta de días buenos y no tan buenos. Lo cierto es que tanto uno como el otro siempre están ahí, de forma que en cualquier momento aparecen y como si nada hubiera ocurrido. Pero sí sucede cuando surgen y no lo hacen con frecuencia escasa, más bien al contrario. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad disfruta de una conexión –una de otras como tiene– que, sobre todo en los últimos tiempos, le aporta bastantes satisfacciones. Se trata de la que configuran Jesulito y Zequi en materia de anotación. Porque los dos jugadores de la provincia de Cádiz acumulan, entre ambos, un total de 18 goles. Y la cifra puede resultar no muy elevada pero lo es. Más si cabe dentro del guarismo global del conjunto blanquiverde. A todo esto, los últimos tantos de los alas otorgan un valioso punto en Burela.

Conexión Gades: objetivo, el gol. Es quizá el título perfecto para la historia que entre los mencionados jugadores escriben. Arranca el relato por los hechos más recientes, y estos son los acaecidos el miércoles en tierras gallegas. El equipo dirigido por Josan González se vio por debajo en el marcador aun sin merecerlo. Si bien en fútbol sala, como en fútbol, ya se sabe que lo válido es el número de dianas que se consigue. Sea como fuere, el golpe duró poco pues apareció Jesulito para devolver el equilibrio a la contienda. Lo hizo con un tanto de los que acostumbra a marcar: de magnífica factura. La escuadra lucense volvió a cobrar ventaja antes del descanso y en la segunda parte todo parecía encaminarse hacia un mal desenlace para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. No mientras esté Zequi en la pista. Aprovechó una pérdida del Burela y estableció un empate a dos que fue definitivo.

Esta vez otorgaron los dos gaditanos un importante punto al cuadro califal para, sobre todo, mantener por debajo en la clasificación a su adversario de turno e incrementar hasta los cinco la diferencia con el descenso. No es la primera vez que ven puerta y con ello ayudan al equipo de Josan González a obtener un resultado favorable. Sin ir más lejos, el pasado sábado participaron activamente en la victoria conseguida en otro escenario relevante. En Tudela, Jesulito igualó un 2-1 adverso y Zequi, apenas tres minutos después, volteó el tanteador ante un Ribera Navarra que lo único que pudo hacer es asistir al gran momento de forma de los blanquiverdes. Antes había marcado Alberto Saura y después, Lucas Perin. La conexión Gades, que no lo es en el estricto sentido de la palabra sino más una forma de hablar del papel de ambos futbolistas, fue punto de apoyo para un triunfo esencial.

La verdad es que los registros comienzan a ser muy positivos por parte del uno y del otro. Aunque sobresale especialmente el caso de Zequi, que además encadena tres encuentros con gol. No en vano, el más veterano de los dos gaditanos en el vestuario también vio puerta ante el Jimbee Cartagena la pasada semana y colaboró, por tanto, en el triunfo de los blanquiverdes en ese encuentro. El ala se acaba de destapar como un gran complemento en ataque para el pívot de turno. Su guarismo anotador lo dice todo en este sentido. Con el marcado en Burela suma ya 11 tantos y se ubica como el segundo máximo anotador del equipo, sólo superado por Alberto Saura –que cuenta con 17–. Mientras, Jesulito, uno de los fichajes del mercado de verano de 2020 tiene en su casillero otros siete tantos.

De esta forma, la adhesión de un dato al otro, el conjunto en definitiva, es mucho más significativo si cabe. Entre ambos son 18 los goles contabilizados, lo que a priori se puede tener como una estadística reducida y sin embargo sucede al revés. Las dianas de los gaditanos suponen casi una tercera parte del total del cuadro califal. Porque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vio puerta en 56 ocasiones y el porcentaje, así, es de un 32,14. Por cierto, quedó en el tintero subrayar que Jesulito es precisamente el tercer máximo goleador del equipo dirigido por Josan González. Y un apunte más, entre él, Zequi y Alberto Saura llegan a 35 tantos, lo que viene a ser un 62,5% de la cifra global del cuadro califal. Ahí es nada. En cualquier caso, la conexión Gades, si se le quiere llamar así, funciona y es otro asidero para la entidad presidida por José García Román en su camino hasta la permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).