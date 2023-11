Un contratiempo inesperado: Lucas Perin, sancionado para el partido ante el Betis

Baja muy sensible para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que se ha encontrado con un contratiempo inesperado de cara a la próxima jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El choque ante el Quesos Hidalgo Manzanares dejó hasta cuatro expulsiones (dos por equipo), aunque todas ellas por doble amarilla, lo cual, en principio, no acarrea sanción de un encuentro según el reglamento de fútbol sala. Sin embargo, el conjunto blanquiverde se ha encontrado con un problema significativo, y es que no podrá contar con Lucas Perin de cara al próximo encuentro liguero, que tendrá lugar este próximo sábado en Amate ante el Real Betis. Un importante y emocionante derbi andaluz, que se presenta vital para los intereses de los cordobeses por volver a sumar de tres.

No obstante, Josan González ya sabe que no podrá contar con su máximo goleador, puesto el propio club ha dado a conocer este jueves que la Real Federación Española de Fútbol ha decidido sancionar al brasileño con un partido. En concreto, según se detalla en la resolución del Juez Disciplinario Único, Perin, que, como se ha dicho, tuvo que abandonar el partido por acumulación de amarillas, no podrá estar en el choque ante los sevillanos por “permanecer en la grada tras ser expulsado”.

📣 [OFICIAL] @LPerin98 no podrá estar el próximo sábado en Amate ante el @RealBetisFS tras ser sancionado con un partido por “permanecer en la grada tras ser expulsado”. #CordobaPatrimonio #PrimeraDivisionFS pic.twitter.com/bPv9NyyiRJ — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) November 9, 2023

De este modo, además de una multa de 70 euros por la expulsión, el Juez expone que es responsable de “cometer la infracción prevista en el apartado 3 del artículo 121 del Código Disciplinario (incumplimiento de la obligación de dirigirse a los vestuarios, sin posibilidad de presenciar el encuentro desde la grada o desde cualquier lugar de las instalaciones) imponiendo una sanción de un partido de suspensión”, así como otra “accesoria” para el club por una cantidad de 40 euros.