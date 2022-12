Un centenario especial para el Córdoba Patrimonio

Cien y ojalá sean mil en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional. Es difícil encontrar un proyecto serio y competitivo en territorio cordobés, pero, hace nueve años, José García Román y su equipo de confianza lograron crear una institución que, a día de hoy, es un auténtico referente en el panorama provincial. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad vio la luz hace prácticamente una década y, desde entonces, un grupo de amigos han ido escalando divisiones en esta disciplina deportiva hasta llegar a Primera División. Una categoría en la que, después de cuatro temporadas, han alcanzado la cifra de cien encuentros disputados.

Una vez conseguido el histórico ascenso en Mengíbar con un equipo compuesto únicamente por jugadores cordobeses, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afrontaba su primera temporada en Primera División en el año 2019, siguiendo fiel a su filosofía, aunque sabiendo que la salvación iba a estar ligada al sufrimiento por alzarse con este objetivo. Sin embargo, los de Maca dieron un auténtico golpe encima de la mesa venciendo a Osasuna Magna y Levante UD en sus dos primeros encuentros en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Aun así y tras una racha negativa de resultados, el conjunto blanquiverde logró la permanencia en esta división sin pisar la zona de descenso y después de que la Covid-19 irrumpiera en la sociedad, obligando a suspender la competición regular sin ascensos ni descensos.

La siguiente campaña liguera fue totalmente distinta, con un Córdoba Patrimonio de la Humanidad decidido a sufrir menos para conseguir la permanencia, aunque el inicio regular no fue del todo bueno, cayendo ante Burela FS en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. En cambio, una primera vuelta muy buena dejó a un lado un descenso que volvió a ser protagonista en las últimas jornadas tras no conseguir la regularidad en los resultados que se esperaba para dar un paso al frente. Esta tónica hizo que los blanquiverdes se jugasen el descenso en La Salobreja, pero, lejos de que los nervios jugasen una mala pasada, la entidad califa doblegó al Jaén Paraíso Interior y certificó una nueva participación en Primera División.

Entretanto y siguiendo esta dinámica a la alza, la temporada 2021-22 fue la de la consolidación en la máxima categoría. La entidad dirigida por José García Román consiguió que la permanencia no fuese un objetivo prioritario en busca de alzarse con metas más ambiciosos. De hecho, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se quedó a escasos centímetros de la posibilidad de disputar tanto la Copa de España como la final four de la Copa del Rey y el play off por el título de Primera División. En cambio, estos hitos históricos dentro del club califa no se convirtieron en realidad, aunque la cuarta participación en esta división estaba asegurada.

Una historia escrita en Primera División en tan solo nueve años de vida, aunque su camino en la máxima categoría solo ha comenzado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está a dos encuentros de terminar la primera vuelta de la temporada y ya ha podido acumular cien duelos en la denominada como mejor liga del mundo. Un centenario de choques para un club que está en clara línea ascendente y que deberá demostrar que tiene argumentos suficientes para alzarse con una nueva salvación en esta división.