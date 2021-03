El Bujalance, con todo en sus manos para volver a soñar

Por mucho que fuera sufrido. Más de lo debido quizá por la entidad del rival, no deja de ser un triunfo esencial. En realidad, el concepto a utilizar debe ser trascendental o vital. Básicamente porque supone, como quedara dicho en su momento, afrontar la ya última jornada de la primera fase con la satisfacción de no depender de nadie. Aunque más que satisfacción el resultado aporta seguridad en uno mismo y quizá un extra de motivación, si es que le hiciera falta al equipo. Sea como fuere, el Bujalance encara el desenlace del tramo inicial del campeonato de Segunda B con una idea muy clara: si vence, tiene plaza en la etapa competitiva por el play off a Segunda. Ahí es nada, tras celebrar hace apenas medio año -un poco más, no mucho- su vuelta a Segunda B.

En definitiva, el Bujalance se encuentra con todo en sus manos para volver a soñar. Y de conseguir el objetivo a corto plazo, que es el de la victoria el domingo, esta vez es para hacerlo en grande. ¿Un regreso a la división de plata, de la que hace tanto saliera? No es baladí el asunto. Aunque sí es realmente complejo. Pero para eso resta todavía bastante. Lo primero es posicionarse entre los equipos con opción de aspirar a ese salto de categoría. El paso es acabar entre los cuatro primeros de su subgrupo, el V-A. La opción de terminar entre esas primeras plazas de privilegio está claramente a su alcance. Así es después de superar la pasada semana al Futuro Carmonense, un colista que no lo aparenta en el sintético. Y de que el Betis Be superara a la mañana siguiente al Virgili de Cádiz.

Dichos resultados, unidos al punto sumado por los rojillos en la anterior fecha ante el Virgili de Cádiz, precisamente, permiten una aspiración factible. ¿Cuál es la razón? Resulta muy sencillo de explicar y más de entender. Con el Betis B ya con su puesto asegurado en la fase por el ‘play off’, el cuadro amarillo acumula 26 puntos, el Jerez y el Nazareno suman 25, mientras que el Bujalance tiene 24 en su casillero. Parece en franca desventaja, pero nada más lejos de la realidad. El motivo es que los gaditanos y el conjunto de Dos Hermanas se enfrentan entre sí el domingo. ¿Y qué ocurre? Pues que con la victoria del equipo de Fermín Hidalgo el primero de los rivales directos no puede perder y al segundo de ellos sólo les sirve la victoria.

Póngase con ejemplos numéricos y siempre con el Bujalance vencedor de su duelo en la pista del África Ceutí B -penúltimo clasificado-. Los del Alto Guadalquivir se colocan con 27 puntos. Si el Virgili de Cádiz vence, acaba segundo (29) y el Nazareno queda fuera de la fase por el play off (25). Si ambos equipos empatan, el cuadro rojillo se sitúa segundo al tener ganado el average particular a los amarillos (27) y de nuevo los sevillanos quedan por debajo (26). En caso de triunfo del visitante, la escuadra dirigida por Fermín Hidalgo se ubica tercera y quien pasa a dejar fuera de la siguiente ronda con la posibilidad del ascenso es el conjunto de Dos Hermanas (28) al gaditano (26). A todo esto, también se encuentra de por medio el Jérez, que con 25 puntos cierra el primer tramo competitivo ante el Jaén Paraíso Interior B, que suma 23.

De esta forma, el Bujalance tiene muchísimas opciones de acabar entre los cuatro primeros. Y no sólo eso sino que de darse una serie de resultados beneficiosos para su causa, puede terminar incluso segundo clasificado. Pero ésta ya es otra historia. La pelea en realidad va a estar entre los otros cuatro equipos mencionados pues a los de Fermín Hidalgo les basta y sobra con no verse sorprendidos por el penúltimo, el África Ceutí B, en un encuentro que como los otros dos se va a disputar el domingo a partir de las 12:30. A todo esto, un detalle que no ha de olvidarse es que de alcanzar la fase por el play off a Primera el club del Alto Guadalquivir garantiza su continuidad en una Segunda B en la que, como mínimo, ha de seguir sin más sobresaltos de Tercera. En definitiva, los rojillos están, no pasa nada por repetirlo, con todo en sus manos para volver a soñar.