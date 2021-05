El Bujalance cae en el cierre de curso

No es el mejor final pero tampoco es el peor. A nadie le agrada perder, ni siquiera en un partido en que no tiene nada en juego. Pero la verdad es que la derrota es menos dolorosa cuando uno se sabe con el deber cumplido desde mucho tiempo antes. Es lo que sucede con el Bujalance en esta ocasión. La escuadra rojilla cae de manera clara en su último encuentro de una temporada que, en realidad, ningún resultado puede ser capaz de deslucir. Con un 5-2 ante el Imperial, club que certifica su clasificación para el play off a Segunda con este triunfo, despide el equipo de Fermín Hidalgo el curso en que compitiera en fase de ascenso después de lograr el objetivo de la permanencia ya en el primer tramo de un campeonato extraño y atípico.

Pese a la diferencia en el marcador, el cuadro del Alto Guadalquivir plantó batalla a un rival en teoría superior. Al menos según lo visto también durante la segunda etapa de la campaña. De ahí que precisamente el murciano sea uno de los equipos del Grupo V que va a luchar por el salto de categoría. Sin embargo, las supuestas distancias en calidad o rango siempre han de demostrarse en la pista. Y lo cierto es que tuvo sus ocasiones el Bujalance para adelantarse en el marcador en un duelo que no perdió su equilibrio hasta el minuto 17. Fue entonces cuando el Imperial consiguió batir a Zafra y acabar con el empate. Con este gol se movió el electrónico para mostrar un 10 que fue el tanteador al descanso.

Ya en la reanudación no varió demasiado el guion. El conjunto cordobés dio muestras de su mentalidad competitiva, como hizo durante toda la temporada, y tuvo opciones e igualar. Porque el encuentro estuvo abierto hasta el minuto 33. En ese instante sí pudo el Imperial establecer diferencias en el marcador. Dos después, y a cinco del final de la contienda y del curso, Fermín Hidalgo comenzó a utilizar el juego de cinco con Julio como portero jugador. El planteamiento le dio frutos y Cristóbal recortó en el 37, pero unos instantes después, en el 38, el cuadro murciano volvió a anotar (3-1). La verdad es que los compases finales del choque fueron vibrantes pues Cristóbal vio puerta de nuevo para hacer un 3-2 que enseguida pasó a ser un 4-2 antes del definitivo tanteo.