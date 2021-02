El Deportivo Córdoba mantiene su hambre de victorias

El Deportivo Córdoba volvió a posicionarse en lo más alto del Grupo III-B después de golear en la pista del Cádiz (0-6), con goles de Tere, Celi, Marixu, Rocío y Neiva, en una jornada en la que también se vio beneficiado por la derrota, segunda de la temporada, del Atlético Torcal. El cuadro malagueño perdió el primer puesto de la tabla a la espera, eso sí, de la disputa del partido pendiente que deberá jugar ante la Garrovilla, aplazado hace dos semanas.

En cuanto al triunfo del equipo cordobés en Cádiz, la cierre Tere Muñoz, goleadora por partida doble el pasado domingo, se mostraba más que satisfecha por lo que ella define como un "muy buen partido”. “Trabajamos muy bien. En la primera parte estuvimos más juntitas, por así decirlo, y no tan acertadas de cara a portería, con sólo dos goles a favor, pero aún así, genial. Luego, ya la segunda mitad fue mucho más tranquila", expone.

Para la jugadora gaditana fue un "día redondo”. “Fue un partido muy especial porque me llevé en Cádiz nueve años, y en estos casos siempre tiene una más respeto. Conozco también a todas las que fueron mis compañeras. Pero aun así, es un partido más y se tiene que jugar, se tiene que trabajar, y si se gana, bien, ya sea con el Deportivo Córdoba o con otro equipo, porque se trata de ganarlo", expresa en este sentido. Y por si no fuera bastante especial para Tere regresar a la que fue su casa, lo hizo coincidiendo con el día de su cumpleaños, una efeméride que "hacía muchos años que no coincidía con un día de partido”. “Esta vez ha ido todo muy bien, porque además ha sido en mi tierra, pude ver a mi familia. Así que muy contenta, la verdad", añade la jugadora cajista.

Tere, por otro lado, confiesa que no le da demasiada importancia al liderato momentáneo que ostenta su equipo. "Por mi parte, no suelo mirar la clasificación porque siempre tenemos que ganar cada partido. A lo mejor hay alguna jornada en la que nos midamos a un rival contra el que contemos con esos tres puntos y, sin embargo, se nos tuerza y perdamos”, asegura. “Yo la tabla no la miro hasta que la competición esté terminando para tener así una referencia y, además, aunque ahora mismo estemos primeras con el gol average perdido con el Torcal, eso no dice nada, ya que debemos seguir ganando todos los partidos que nos quedan, y ya después mirar cómo ha ido", concluye a este respecto.

La próxima cita de las jugadoras de Juanma Cubero será el sábado en Vista Alegre frente a las ceutíes del Camoens. "En su pista lo pasamos regular en la primera parte y nos fuimos 0-0 al descanso. Ya después tuvimos más acierto y goleamos, pero debimos haber sentenciado un poquito antes”, comenta en relación al rival. “Lo bueno en esta ocasión es que jugamos en nuestra casa y eso siempre suma un plus. Espero que ganemos y que se queden los tres puntos en casa, que es lo más importante" apostilla Tere.