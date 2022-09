Willy Ledesma: “Hay que tener los pies en el suelo y disfrutar de las victorias”

Uno de los puestos que más competencia atesora de toda la plantilla del Córdoba CF es, sin duda, la posición de delantero centro. Willy, Antonio Casas y Sergio Benito se reparten los minutos de una única plaza en la punta de ataque. De esta manera, todos están aprovechando al máximo sus minutos, entre ellos uno de los jugadores más veteranos de la plantilla: Willy Ledesma. El ariete extremeño ya suma dos tantos en su cuenta personal, y está siendo una de las sensaciones en el ataque cordobesista, gracias también, en parte, a su asociación con un viejo conocido, Kike Márquez.

En la rueda de prensa ofrecida por el delantero, Ledesma ha recordado que “una de las cosas buenas que tiene el equipo es que, salga quien salga, lo hace bien”. De esta manera, el Córdoba CF ya suma “tres partidos y tres victorias, y no ha habido un once repetido”, lo que refleja “la competitividad del equipo”. “Fue una de las claves del éxito del año pasado, y nos va a venir bien”, ha subrayado el delantero, que también ha querido remarcar el buen trabajo que está realizando Germán Crespo. “Yo creo que lo del año pasado es como que fue fácil, como que el Córdoba barrió y todos ganamos”, ha declarado. Sin embargo, ha querido recordar que todo es fruto de “un trabajo que viene haciendo el míster desde el año pasado”, ya que “el equipo sabe a lo que juega, tiene las ideas claras y salimos a los partidos sabiendo lo que tenemos que hacer, y eso es lo que da los frutos”, y así, el “estar apretando los dientes todos los compañeros, hace que estemos ahí arriba”.

Pese a ello, Willy aboga por mantener aún los pies en el suelo y no tirar las campanas al cielo. “Bendito problema el exceso de alegría”, ha bromeado, antes de reincidir en que “hay que tener los pies en el suelo y disfrutar de las victorias, porque es muy difícil ganar”, además de “no cansarnos de ganar”. Precisamente una de las asociaciones que más alegrías han producido hasta el momento en el ataque cordobesista ha sido la suya con Kike Márquez, siendo ambos antiguos compañeros en el Extremadura. “Hemos estado muchos años juntos y ya nos conocemos”, ha remarcado, aunque también ha subrayado que “tengo esa conexión igual que con otros compañeros, y benditas sean todas esas conexiones porque es el bien para el equipo y el bien para todos”.

Con respecto al próximo encuentro, que enfrentará al Córdoba CF con el Rayo Majadahonda en El Arcángel, Willy ha previsto “un partido complicado” ya que “en casa, los equipos vienen, se pueden encerrar, y eso hace que te cueste un poco más”. Sin embargo, también es consciente de que “tenemos nuestras armas, sabemos lo que tenemos que hacer, jugamos en nuestro campo y tenemos que salir a por los tres puntos”. Además, la hinchada blanquiverde jugará un papel trascendental, ya que, tal y como ha recordado el atacante, “antes era todo negatividad al máximo, un ambiente que no era bueno”, mientras que ahora “vienes al estadio y es un ambiente de Primera División. La afición aprieta como si fuese el último partido de liga, y por eso no hay nada que pedirles”, por lo que solo queda “salir y disfrutar de este ambiente, que no se vive en todos los campos.”, hecho que es “muy bonito” y por el que está “deseando de que llegue el sábado”.

Por último, el ariete extremeño también ha sido cuestionado por la cuestión de Simo Bouzaidi, después de que el jugador fuese detenido por un presunto delito de violencia de género. Sin embargo, Willy ha preferido mantenerse al margen, afirmando que “eso es un tema personal de Simo”, y que cree que “en eso no nos tenemos que meter. Aquí venimos a hablar de lo deportivo, como quién dice”, ha concluido al respecto.