Viedma se despide del Córdoba CF

Comienza el baile de despedidas. Se pone fin a la temporada 2021-22 para el Córdoba CF, y es momento de reconfigurar la plantilla para el próximo año. De hecho, el director deportivo del club, Juanito, ya confirmó hasta cinco bajas, que podrían ser más. Sea como sea, el primero ya se ha despedido de la entidad y de la afición, algo que, seguramente, hagan todos con el paso de los días. En efecto, en este caso ha sido Alejandro Viedma el que ha publicado una carta a través de sus redes sociales en la que expresa su agradecimiento tras su breve pero intensa etapa como blanquiverde. De hecho, el centrocampista jienense aterrizó el pasado verano firmando por una campaña más otra opcional, y con la intención de aportar control y creatividad. Y lo cierto es que también ha sido importante para la consecución de los éxitos del equipo.

En este sentido, en su publicación, Viedma admite que cuando llegó ni se le podía “pasar por la cabeza todo lo que iba a suceder durante estos 10 meses” y, aunque en lo particular “quizá no me ha ido todo lo bien que deseaba”, ha sido en el plano colectivo donde ha estado el punto diferencial, ya que ahí “el año ha sido inmejorable”. A continuación recuerda los principales hitos cosechados por la plantilla, como son el título de Copa RFEF, la emocionante eliminatoria ante el Sevilla y, por supuesto, el ascenso a Primera RFEF.

Viedma ha tenido también palabras para la afición, la cual es “increíble”. Asimismo, recuerda que “en cualquier campo sea en el lugar que sea siempre hay aficionados apoyándonos”, y es por ello por lo que “para mí siempre quedará en el recuerdo la hinchada blanquiverde”.

Con todo, “ahora llega el momento de decir adiós”, continúa la carta, resaltando que se va dando las gracias “al club, presidencia, dirección deportiva y cuerpo técnico por la oportunidad que me dieron y por haberme permitido vivir este año increíble”, apostillando a su vez con unas palabras para el vestuario, que es “una familia” y eso ha sido “la clave del éxito”. Por tanto, “me llevo amigos, o mejor dicho hermanos, para toda la vida”.