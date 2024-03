El tractor del Córdoba CF, a mantener la ilusión en Mérida

Ya sea en barco o en tractor, pero el objetivo está más que claro: ascender a Segunda División sea como sea. El Córdoba CF no tiene la misma presión que UD Ibiza, CD Castellón y Málaga CF porque, a diferencia de estos tres equipos, la promoción directa nunca ha sido una meta primordial para una entidad blanquiverde que ha logrado que su nivel sea de menos a más hasta llegar a las últimas nueve jornadas con sus opciones intactas. Ahora bien, lo hecho hasta ahora no sirve de nada si no consigue mantener el ritmo, por lo que comienza una etapa complicada, pero ilusionante para una escuadra blanquiverde que afronta el primero de los dos encuentros de manera consecutiva que disputará lejos de El Arcángel.

Por tanto, los chicos dirigidos por Iván Ania visitarán este sábado el Estadio Romano José Fouto para enfrentarse a la AD Mérida y mantener una dinámica que le ha hecho ocupar las primeras posiciones del Grupo II de Primera RFEF: su poderío como visitante. Y es que el Córdoba CF es el mejor equipo lejos de su feudo de todo el tercer escalón del fútbol español, llegando a conseguir, incluso, más puntos que en El Arcángel durante gran parte de la presente temporada regular. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que esto no es fruto de la casualidad, mandando así un mensaje claro a un CD Castellón que ve amenazada una primera posición que parecía hecha hace unos meses.

Aun así, no será fácil conquistar un territorio conocido por los cordobesistas, sobre todo por ese último ascenso a Primera RFEF después de su corta estancia en la cuarta categoría del fútbol nacional. Es por ello que el técnico Iván Ania compareció ante los medios de comunicación para recalcar la dificultad del encuentro, así como para confirmar que tanto Adri Castellano como José Antonio Martínez siguen en una lista de bajas de la que sale Carlos García, mientras que Antonio Casas será duda hasta el último momento después de unas molestias que le obligaron a vivir la victoria ante el San Fernando desde la grada.

En lo que al rival respecta, la AD Mérida se encuentra en una tesitura complicada. Las dos duras derrotas de manera consecutiva frente a Alcoyano y Recreativo de Huelva le ha hecho ocupar nuevamente una posición de descenso a Segunda RFEF después de una temporada muy irregular y con hasta dos cambios de entrenadores. En cambio, David Rocha le está dando un aire muy diferente a un conjunto emeritense que, incluso, ha sumado más puntos en este 2024 que equipos de la zona de arriba como Intercity, Antequera o incluso Ibiza -aunque no es tan difícil viendo la última dinámica ibicenca-.

Por tanto, el partido en el Estadio Romano José Fouto hay en juego algo más de tres puntos: por un lado, el Córdoba CF quiere imponer un ritmo para alcanzar la primera posición del Grupo II de Primera RFEF, mientras que, al mismo tiempo, la AD Mérida no quiere líos, no tiene la intención de descender a Segunda RFEF y para ello debe hacerse fuerte en su propio estadio. Aun así, el poder del tractor será diferencial, ya que más de 500 cordobesistas estarán presentes en territorio extremeño para apoyar a su equipo. No hay cinco sin seis y los de Iván Ania lo saben.