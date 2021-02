Y Salido cierra el capítulo de bajas

Punto final a la operación salida. Al final son más de los imaginados en un principio, al menos según el planteamiento del club, pero todos son oficiales definitivamente. Como dato curioso se da el hecho de que la última baja anunciada por el club sea la primera de que se tuviera constancia. No en vano, el adiós de Alberto Salido es una realidad a falta de confirmación, que llegara este lunes a primera hora de la noche, desde un mes atrás. Más concretamente desde diciembre, toda vez que el joven delantero cerrara el pasado año con menos de diez minutos disputados. Lo cierto es que, a pesar de estar con la puerta entreabierta desde hace semanas, no es hasta casi los instantes finales del mercado de invierno cuando el Córdoba termina por romper la cesión acordada con el Atlético de Madrid antes del comienzo de la temporada.

El atacante, que llegó horas antes de que cayera la persiana de la anterior ventana de fichajes, no tuvo oportunidades en ningún momento. Primero, Juan Sabas le mantuvo fuera del césped e incluso de las convocatorias. La situación no mejoró para el joven ariete, que procedía del filial colchonero, tras el relevo en el banquillo. No en vano, el nuevo técnico del cuadro califal, Pablo Alfaro, tampoco le dio opciones de demostrar la capacidad anotadora de la que hablaban sus estadísticas precedentes. Así, sólo tuvo una aparición testimonial en el choque con El Ejido 2012 que sirvió para cerrar 2020 en lo que al campeonato liguero se refiere.

Acerca de la marcha del ariete, el cuadro califal lo notificó con un breve texto. Se repitió el procedimiento, por tanto, de todos los movimientos de este lunes. Esto fue un comunicado escueto para seguir con lo que quedaba, que no era poco al principio. “El Córdoba CF ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para la resolución de la cesión del delantero Alberto Salido”, expuso en esta ocasión el conjunto blanquiverde. “Desde el club agradecemos a Salido su esfuerzo y compromiso y le queremos desear toda la suerte en su carrera deportiva”, añadió.