La odisea de Adri Castellano en Bulgaria

Una odisea. Así ha definido Adri Castellano, exjugador del Córdoba CF, su breve paso este verano por Bulgaria. El futbolista cordobés ha comparecido ante los micrófonos de Radio Marca Córdoba, donde ha desgranado varias situaciones inaceptables e impropias del fútbol profesional durante este periodo. El defensor, que ha desgranado también su salida del club y diferentes aspectos de la actualidad deportiva blanquiverde, ha denunciado que su paso por Bulgaria fue “una odisea”, tildándolo de “denigrante” y “tercermundista” a la vista del trato recibido por parte del club.

Tal y como ha explicado Castellano, tras rescindir con el Córdoba CF, personas del club búlgaro contactan con él porque “podía haber una opción interesante en el extranjero”, para valorar su predisposición a aceptar la oferta. El cordobés respondió afirmativamente y, así, llegó a un “acuerdo económico rápido del contrato y demás”, antesala de su primer viaje a Bulgaria. Sin embargo, una vez allí, las cosas no fueron como se esperaba. “Al irme allí, el trato no era nada, nada bueno”, ha afirmado el jugador, explicando que no había nadie para recibirle, que no sabía nada del club, y que incluso, pese a estar en contacto permanente por medio de WhatsApp con el club, estos últimos no daban contestación alguna.

Por ello, tras lograr firmar un precontrato con el equipo, Adri Castellano puso rumbo de vuelta a España “hasta que se solucionara el problema que había”. Y es que, según ha explicado el defensor, se vio envuelto “en medio de un problema de dos. ”La gente con la que yo negocié se iba a meter en el club o estaba metida en el club, y al final no pudo entrar por lo que sea. Tenía un precontrato firmado, y ahora la parte búlgara me decía que no me quería, que era un sueldo elevado y que no quería contar con el contrato“, ha detallado el cordobés, que posteriormente trató de reclamarlo, pese a la negativa del equipo búlgaro.

De esta manera, la situación se enquistó más aún. Tras cuatro o cinco días debatiendo, con el amparo legal de la FIFA hacia Adri Castellano -el contrato era legal ante el estamento internacional-, la entidad búlgara decidió que, por lo tanto, Castellano debía de poner rumbo hacia Bulgaria. “De un día para otro me fui para allá, pagándome yo los billetes, los hoteles y todo porque no me lo querían pagar ellos”, ha relatado, detallando que tanto el trato personal como el hotel era “denigrante” y “tercermundista”.

Llegados a este punto, el exfutbolista del Córdoba CF no tenía muchas opciones. “Es raro. Meterán a personas ahí que acepten ese tipo de cosas, pero yo no lo voy a aceptar. Cuando fui a entrenar, la ropa llena de agujeros. Un desastre todo. Me estaban haciendo putadas para que yo dijera que me iba, y así fue”, ha añadido posteriormente. “No iba a pasar penurias allí, por lo que les dije que pagasen una cifra y me volvía. Llegamos a un acuerdo para que me pagasen los gastos y algo más, y vine de vuelta”, ha culminado.

De esta manera, Adri Castellano volvió a España, a Córdoba CF, y se encuentra actualmente sin equipo, esperando alguna oferta interesante que pueda satisfacer su demanda y ganas de fútbol. El cordobés ha reconocido que ha tenido alguna oferta, pero de bajo nivel, y espera hasta el mercado invernal para poder volver, al fin, a vestirse de corto. De hecho, posteriormente en la entrevista, ha llegado a aventurarse y recalcar que el club blanquiverde necesitaría un perfil como el suyo dentro del vestuario, pero que, finalmente, por su elevada ficha y sus pocos minutos la pasada temporada, la cúpula directiva decidió no contar con él en verano, a pesar de estar dispuesto incluso a bajarse el suelo por seguir en el equipo de su tierra natal.