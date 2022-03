Una nueva batalla se acerca y, conforme el tiempo va pasando, las próximas pueden ser decisivas. El Córdoba CF viaja este mismo domingo a la provincia malagueña para medirse al Antequera en busca de acrecentar su ventaja con el segundo clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. El conjunto dirigido por Germán Crespo llega tras vencer al Mensajero, dejando una de sus peores actuaciones grupales de toda la temporada en El Arcángel, aunque le valió para doblegar a este cuadro canario por un contundente 3-1. Por ello, la entidad blanquiverde sigue instaurado en una buenísima dinámica que la intentará mantener en el Estadio El Maulí.

El Córdoba CF aterrizará en esta localidad malagueña a partir del próximo domingo con la intención de consolidarse en el liderato de la tabla clasificatoria. La entidad blanquiverde quiere aprovechar el aplazamiento del encuentro que enfrentaba al Cacereño, segundo clasificado del Grupo IV, y al Mensajero en la isla de La Palma, igualando así el número de partidos que tanto califas como extremeños han disputado hasta la fecha. Por su parte y a pesar de la derrota administrativa ante el San Fernando, el club cordobés también buscará mantener su dinámica como visitante, ya que en el césped ha conseguido tres victorias consecutivas, lo que ha consolidado sus sensaciones lejos de El Arcángel.

Sin embargo, el cuadro blanquiverde encara el partido ante el Antequera, además del grado de dificultad que conlleva, con un hándicap incluido. El Córdoba CF tiene a la defensa en cuadro tras las lesiones de Bernardo Cruz y José Alonso, más la posterior sanción de Dragisa Gudelj. En la previa del encuentro ante el conjunto malagueño, el técnico Germán Crespo quiso mantener la calma con esta problemática y admitió que la ausencia de José Cruz en algunas sesiones de la semana fue debido a "un problema familiar y doméstico", por el cuál "no había descansado bien, y creímos conveniente que no completase el trabajo". Por otro lado, otra de las bajas durante la semana sido la de Ekaitz Jiménez. El lateral vasco es seria duda, ya que "arrastra un problema de pubis por varias semanas y, por como estamos en defensa, estamos intentando que llegue lo mejor posible al domingo, aunque no sea al cien por cien".

Por otro lado y entrando en el rival blanquiverde, será la primera visita del Córdoba CF al Estadio El Maulí. A pesar de que varias pretemporadas han hecho que ambos equipos se hayan visto las caras, éste será el primer enfrentamiento donde esté en juego una victoria que para los dos planteles es fundamental. Aun así y según la hemeroteca, el cuadro blanquiverde sí que se ha medido a una escuadra natural de la localidad malagueña, ya que prácticamente una década antes de su desaparición, en la temporada 1983-84, Antequerano y Córdoba se verían las caras nada más y nada menos que en cuatro ocasiones, debido a que ambos clubes disputaban la Segunda División B y fueron emparejados en la primera ronda de la Copa de la Liga.

En lo que ataña a la actualidad y tras un buen inicio de campaña, el Antequera se ha ido desinflando poco a poco después de conseguir escalar a la tercera posición en el tramo inicial de la temporada, perdiendo así esa condición de 'equipo revelación' que tuvo en las primeras jornadas. La mala racha de resultados cosechada tras el encuentro de ida frente al Córdoba, donde tan solo ganaron dos encuentros de sus siguientes once partidos, llevaron al Antequera a colocarse con los mismos puntos que el Cádiz B, equipo que marcaba el puesto de play out. Aun así, el cuadro malagueño querrá dar la sorpresa y vencer a uno de los mejores conjuntos de toda la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional.