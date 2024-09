Las notas blanquiverdes del Elche CF - Córdoba CF

El peor partido del Córdoba CF en mucho tiempo. No tuvo ritmo, no tuvo acierto, no tuvo fluidez. Prácticamente no tuvo opciones de nada ante un Elche CF superior desde el arranque del encuentro. Numerosos errores defensivos y muchas dificultades para conectar el centro del campo con la delantera han hecho que los blanquiverdes caigan de manera contundente en su visita al Martínez Valero. Situación más que delicada en este arranque de campaña en LaLiga Hypermotion.

Carlos Marín: 6

Encajó tres goles, aunque pudieron ser varios más para su equipo. Una vez más, fue salvador en varias acciones que hubieran hecho que la cuenta goleadora del Elche CF se acercara tranquilamente a la manita. Detuvo, incluso, uno de los dos penaltis que le lanzaron.

Mati Barboza: 3

Muy inconsistente en su primer encuentro como titular en LaLiga Hypermotion. La dupla que formó con Marvel no encotró una sociedad sólida en ningún momento. Provocó el penalti del 2-0.

Marvel: 5

Fue el más destacado de toda la defensa del Córdoba CF. Depejó prácticamente todos los balones que le llegaron, aunque se notó que le faltaba comunicación y automatismos junto a sus nuevos compañeros.

Calderón: 2

Su peor partido, sin duda, con la camiseta del Córdoba CF. Se vio desbordado en todo momento tanto por Josan como por Nico. Provocó el primer penalti, aunque lo detuvo Marín, y estuvo desacertado tanto en el primer gol como en el tercero del Elche CF.

Albarrán: 4.5

Estuvo lejos de ser ese torrente físico al que acostumbra ser. Lo intentó en defensa y se mostró incisivo en ataque, pero no estuvo fino en ninguno de los dos lados.

Álex Sala: 5

Vio amarilla muy pronto y eso le condicionó durante todo el primer tiempo. Estuvo seguro y demostró su despliegue físico, aunque con escasa fluidez en el juego.

Genaro: 4

Poco participativo en el centro del campo. No se mostró muy asociativo ni encontró la solidez para sostener el juego del Córdoba CF. Vio también una amarilla que le condicionó.

Carracedo: 4.5

Menos protagonista de lo habitual. Le llegaron muy poco balones y apenas tuvo opción de buscar la verticalidad o los centros al área. Fue sustituido en el tiempo de descanso.

Jacobo: 5

De más a menos. Fue uno de los que más intentó ver portería en las filas cordobesistas. Tuvo a su disposición varios disparos lejanos de peligro, pero siempre con oposición.

Adilson: 4

Menos vertical de lo que viene siendo habitual en él. Quizá le afectó jugar con máscara, pero apenas dispuso de tres o cuatro oportunidades en las que pudo encarar con relativa solvencia. Cuando le afectó el físico, prácticamente estuvo desaparecido.

Antonio Casas: 5.5

Mucho empeño y poco acierto. Aún así, hizo el 1-1 que acabó anulado por fuera de juego y firmó el 3-1 para maquillar el resultado. Se peleó con todo el que se encontró por el camino.

Ander Yoldi: 4

De nuevo le tocó el papel de actuar como revulsivo. Cambió, por minutos, el ritmo del Córdoba CF, y estuvo cerca de hacer gol en más de una ocasión. Con pocos minutos, está llamando a la titularidad.

Théo Zidane: 4

Logró mantener más solidez en el centro del campo del Córdoba CF con su salida y dio algo de fluidez al juego. Pero tuvo poco ritmo y estuvo falto de despliegue a campo abierto.

Obolskii: 4

Peleó el balón cuando lo más generoso que le llegaba era un melón desde la defensa. Le falta mordiente de cara a portería.

Xavi Sintes: 3

Salió con el partido ya roto y con el objetivo de recuperar el centro del campo. Tuvo poca indicencia en el juego.

Carlos Isaac: 4

Enfocado al ataque. Le llegaron casi todos los balones en el tramo final. Buscó la verticalidad y dio algún que otro centro peligroso. Más empeño que acierto.

Entrenador

Iván Ania: 4

Seguramente el partido más inconsistente desde que aterrizó en el Córdoba CF. No le salió el planteamiento inicial y tampoco acertó con los cambios. Desde el inicio de la pasada temporada no vivía una situación tan compleja dentro del club.