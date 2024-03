Monterrubio: “Nuestro escudo y nuestra entidad está por encima de Givova”

El Córdoba CF ya tiene foto oficial de la temporada 2023-24. Con motivo de la presentación de la misma, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del conjunto blanquiverde, ha atendido a los medios en un pequeño acto privado acontecido en el patio interior de la tienda oficial del club en El Arcángel. En el mismo, a modo de introducción, el dirigente califal ha recordado que el deporte debe arraigarse también “a la cultura y la sociedad”, y, por ese motivo, esta foto oficial ha sido realizada en el Museo de Julio Romero de Torres, celebrando el 150 aniversario del pintor cordobés, bajo la atenta mirada de 'La Chiquita Piconera', 'Ofrenda al arte del Toreo' y 'Naranjas y limones'.

Durante la presentación del acto, Antonio Fernández Monterrubio ha querido destacar dos cosas. “Una, muy emotiva, es que Gudelj está con nosotros, aunque no aparezca en las fotos”, ha comenzado relatando el dirigente sevillano. Por otro lado, también ha apuntado “otra desagradable”, y es que “la marca, a la que no voy a mencionar -Givova-, nuestro escudo y nuestra entidad está por encima de ella aunque aparezca en las fotos”. Así, ha explicado que “había que hacer la foto oficial”, ya que es “una cosa que creemos que es muy importante”, y que “estos cuatro representantes de la plantilla que están aquí -Kike Márquez, Simo, Antonio Casas y Carracedo- se lo merecen”. Posteriormente, ha atendido a los medios abordando diferentes cuestiones de la actualidad blanquiverde.

Miradas al primero, o al sexto

“Miramos para arriba y pensamos partido a partido. Nos ha ido bien, tanto el mensaje que transmitimos externamente, como el que tenemos internamente, y vamos a seguir con él. Somos ambiciosos, creo que todos los que formamos el Córdoba CF hemos demostrado que tenemos ambición. Me quedo con eso y nosotros siempre miramos para arriba. Nunca miramos hacia abajo. Dicho esto, vamos a pensar en el Atlético Baleares, y después el Castellón, y después no sé quién es el siguiente. Imaginaros la preocupación que tenemos con el medio-largo plazo. Partido a partido”.

Partido trampa ante el Atlético Baleares, y cómo transmitirle a los jugadores la importancia del duelo

“Bueno eso es trabajo del míster, no mío, y yo creo que los jugadores son perfectamente conscientes de lo que nos jugamos en cada partido. Todos los partidos son de tres puntos. Hay alguno de cuatro, que también sabemos diferenciar cuáles son, pero este es un partido de tres puntos y que los necesitamos. Yo creo que el equipo está sobradamente concentrado y preparado para afrontar a cualquier tipo de partido”.

Viaje a Baréin, ¿acuerdos a la vista?

“No se trata de adoptar acuerdos, era una visita que yo tenía en mi debe, que tenía que ir por Baréin. Y bueno, estuvimos charlando lógicamente de la actualidad del club con el presidente y con el resto de consejeros que estaban todos allí, salvo el secretario del consejo. Charlamos sobre distintas cosas, pero no adoptamos ningún acuerdo en particular”.

El Córdoba CF concurre al pliego de El Arcángel

“No hemos concurrido porque, de hecho, todavía no se ha publicado oficialmente, pero bueno. Lógicamente, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver cómo se han enfocado definitivamente todas las cuestiones, pero es una cuestión que, además, creo recordar que le plantee al señor Bellido en nuestra segunda reunión. Le trasladé que teníamos que hacer algo puente mientras preparábamos definitivamente el proyecto del estadio, entre otras cosas, porque ese proyecto, cuando lo tengamos totalmente definido, que aún no lo tenemos, tiene un trámite administrativo de aproximadamente un año y medio o dos años. No podíamos seguir en una situación de precario, y había que regularizar esta situación. No es más que un puente hacia lo que, tanto el Córdoba CF como el Ayuntamiento queremos conseguir”.

Sponsor técnico para las camisetas de la próxima temporada

“Está en cocina, está en cocina a fuego lento. Creo que vamos a cocinar un buen plato. Hay bastantes ingredientes interesados en nuestra marca, lo cual dice mucho de la marca Córdoba CF”.

Destituciones de David Ortega y Rafa Herrerías

“No se adoptó ayer, evidentemente yo no traslado esas decisiones al consejo. Es una decisión que he tomado yo, y que lógicamente el Consejo la sabía antes de mi viaje a Baréin porque era una cuestión que llevábamos tiempo haciendo. Me vais a permitir que no entre en detalles, pero bueno, todo el mundo, cuando se va, nadie explica por qué se va. Oigo cosas por ahí en la radio que me hacen mucha gracia. Bueno, igual, a lo mejor, algún día tengo yo que decir porque se va la gente. No sé si la gente entiende que su momento pasa, y cuando ha pasado, pues ha pasado y pues nos vamos”.

Incorporaciones para suplir a Ortega y Herrerías

“No va a haber incorporaciones antes del final de temporada. No va a haber sustituciones. En el comunicado, escueto como todos los comunicados del Córdoba CF, se recoge que esta función la asume la dirección deportiva: Juanito, Raúl Cámara y Javi Flores. Estoy viendo semanas interesantes. Creo que a la cantera hay que darle una vuelta importante y estoy viendo ganas, estoy viendo ilusión. Llevamos varios días hablando de cantera y eso creo que es importante. Los datos están ahí. Lo dije en la rueda de prensa del mercado de fichajes: somos el equipo de Primera RFEF que más canteranos ha subido al primer equipo. Estamos firmando contratos profesional a jugadores juveniles. El día del mercado llevamos 9. Ya creo que son 11 .Igual alguno todavía no está comunicado hoy, pero ya lo adelanto. Estoy obsesionado con que los mejores entrenadores de Córdoba no solo estén en el Córdoba, sino que quieran estar en el Córdoba CF”.

Valoración de Diego Caro (Córdoba B) y Pedro López (Juvenil División de Honor)

Bueno, no estamos exigiendo resultados. Estamos exigiendo que haya un canal de subida al primer equipo, y eso va bien. No es una apreciación mía, en este caso de la dirección deportiva, sino que son números. Son números de jugadores del filial que están subiendo al primer equipo, y jugadores del juvenil que están subiendo al filial. Está siendo un año durísimo en el Juvenil A, durísimo, por razones que todos conocemos. A eso le sumamos una multitud de lesiones también importante. Pero bueno, no es una cuestión tanto de resultados, sino una cuestión de visión y de futuro.

Polémica en Antequera, y su experiencia desde la grada de El Maulí

Bueno estoy preocupado por lo del otro día. Quiero cerrar este tema ya, que está cerrado, pero bueno. Estoy preocupado porque me gustó -ríe-. Me gustó ver el partido en la grada, entonces estoy preocupado. Pero bueno, sí me gustaría explicar que a nivel personal no tengo absolutamente ningún problema con las declaraciones que haga otra persona sobre mi persona o sobre la entidad, porque no le doy ningún valor. Pero sí tengo que decir que yo no voy a al campo del Antequera, o al campo del Castellón, a título personal. Voy representando al Córdoba CF y a la afición cordobesista, y ahí entonces no aguanto ninguna falta de respeto. Por lo tanto, no me siento a su lado, me voy a la grada y no pasa absolutamente nada. Dicho esto, el tema está cerrado. Hicimos lo que teníamos que hacer. En cuanto a las entradas, si alguien no quiere tener su estadio lleno y quiere tenerlo medio vacío, está en su derecho. No tengo que decirle a nadie lo que hace en su casa, y nadie me tiene que decir a mí lo que yo hago en la mía. Tema absolutamente cerrado y sin más polémica.