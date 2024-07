Monterrubio: “El Córdoba CF va a entrar en el fútbol profesional con deuda cero”

Siguiendo el hilo de la presentación de la campaña de abonados, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha aprovechado su comparecencia para tratar la actualidad del club blanquiverde, comenzando su explicación adelantando que el Córdoba CF Femenino seguirá compitiendo como lo ha hecho hasta ahora, aunque con una remodelación que le permita que el gasto importante se desarrolle en el césped. Aun así, los esfuerzos están puestos en la confección de una primera plantilla masculina que ya ha podido tener hasta seis fichajes, pero sin conocer, de momento, el límite salarial. “Tenemos que presentar la auditoría del año pasado que tenemos que terminarla. No me atrevo a decir ninguna cantidad, pero tengo clarísimo que vamos a ser de los más bajos de la categoría”, explica el dirigente.

Aun así, este montante económico no será el mismo al principio que en el mercado invernal o incluso al finalizar la temporada. “Es un límite que va cambiando. El modelo económico que teníamos en temporadas anteriores pues ya no funciona. La propiedad va a dejar al club sin deuda y va a acreditar ante LaLiga que en ningún caso va a reclamar la deuda al club porque ahí sí que tendría un coste negativo. El valor de la plaza es de 3,5 millones de euros por participar en Segunda División y estamos estudiándolo cómo pagarla. Es una decisión trascendental. Si lo financias, te lo resta al límite. Yo no quiero no decir el límite, sino que tampoco lo sabe LaLiga”.

Por otro lado, este modelo económico que explica Antonio Fernández Monterrubio también prohíbe que la propiedad no inyecte dinero al club más allá de una ampliación de capital que prácticamente ha descartado. “Eso tiene una incidencia pequeña. Para que desde la propiedad pudiese incidir de forma importante, pues las cantidades deberían ser astronómicas. También el Córdoba CF tiene que cubrir el capital social mínimo que te impone el CSD hasta junio de 2025”. Si dicha realeza bareiní quisiera reclamar la deuda, el club la tendría cercana a los 30 millones de euros, pero eso no va a ser el caso. “El Córdoba CF va a entrar en el fútbol profesional con deuda cero”, una frase conocida en el cordobesismo por lo ocurrido hace unas temporadas por Manuel Garrido.

Después de conseguir la inscripción por parte de la Real Federación Española de Fútbol, ahora toca bailar con LaLiga, que ha puesto de tope el 31 de julio para formalizar la documentación pertinente y, posteriormente, la inscripción final. Ahora, la comisión deportiva está centrada realmente en el mercado. “A todos los clubes nos gustaría tener la plantilla lo antes posible, pero eso no siempre es bueno porque a lo mejor tenemos mejores opciones al final del mercado. Estamos muy contentos de tener seis e Iván puede trabajar con garantías. Puede que llegue otro a corto plazo. No descartamos a ningún cedido. Si necesitamos algún jugador y solo lo tenemos que conseguir así, pues se hará”.

Asimismo y en otro orden de noticias, el Córdoba CF disputará el primer partido de la pretemporada la próxima semana y seguirá de manera digital con la presentación de unas camisetas que este año habrá una cuarta equipación y esa sí que verá la luz de manera presencial y lo hará en el Trofeo Puertas de Córdoba. Una elástica que tendrá un aire retro y con ciertos toques que harán referencia al 70 aniversario del club.