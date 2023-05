Manuel Mosquera: “Hasta el último segundo del último partido aquí no va a respirar nadie”

Sin más motivación más allá que la de salvar la dignidad, el Córdoba CF afronta su penúltimo partido como local de la temporada ante el San Fernando CD del excordobesista Pablo Alfaro. Virtualmente, los blanquiverdes ya no tienen ningún otro objetivo factible más allá que el de clasificarse de manera directa para la Copa del Rey de la próxima temporada, ya que, tras la derrota ante la Real Balompédica Linense la pasada semana, el conjunto califal ya se ubica a ocho puntos del play off, con tan solo tres partidos por disputarse. Pese a ello, aún tendrán que comparecer ante su público en dos ocasiones antes de poner punto y final a una temporada decepcionante cuanto menos.

Los caminos cruzados entre Pablo Alfaro y Caballero

En este contexto, ha comparecido Manuel Mosquera en la sala de prensa de El Arcángel, reconociendo que está “muy bien de ánimos”, pero recordando que la rueda de prensa posterior al duelo contra la Balona la da “como toca darla ese día, bajo las circunstancias” que se dieron en ese partido. “Seguimos peleando”, ha asegurado el míster, que también ha apuntado que esta semana se ha vuelto a trabajar “con profesionalidad, equipo alto”, y que “solo por el hecho de tener que ganar por un escudo, por el honor, por el orgullo, ya es lo máximo que tiene que hacer un trabajador profesional por su trabajo”. “La exigencia sigue siendo máxima, no puede ser de otra forma”, ha vuelto a reincidir, recordando una de sus frases más repetidas a lo largo de estas semanas: “hasta el último segundo del último partido aquí no va a respirar nadie”, ya que “los objetivos pueden ser menores, pero siguen siendo fuertes dentro de la profesionalidad de un entrenador y jugador, y nos tenemos que exigir unos a otros”.

Siguiendo con su situación personal, después de encadenar cinco partidos sin victoria al frente del Córdoba CF, ha querido matizar que siente “frustración profesional y rabia contenida, pero no desánimo”. “Rabia, frustración, incredulidad por lo que ocurre... eso vale pero, en todo caso, no puede menoscabar el esfuerzo y exigencia del día a día”, ha repetido el gallego, que ha recordado que ha tenido “muchas cosas peores que esta”, pero que por ello, la situación actual del equipo blanquiverde “no deja de ser igual de fuerte”. Aún así, todo lo ocurrido no le “echa para atrás”, ni le “quita ninguna energía”, ya que “los jugadores me acompañan”. “Luego tenemos el día del escaparate, y ahí es donde todo lo que se trabaja durante la semana, una victoria le da valor a todo lo que haces. Pero como aquí la cantidad de victorias es nefasta, el domingo ganando vuelves otra vez de alguna forma a justificar lo que haces, porque sino no tienes argumentos. Si no hay victoria, es mejor callarse”, ha apuntado.

Sobre sus declaraciones al término del duelo ante la Balona, donde aseguró que su equipo “no tuvo alma”, Mosquera ha puntualizado que dijo “que el otro día no tuvo, no que sea un equipo sin alma”, añadiendo además que es algo que le dijo a los jugadores en el descanso. “El entrenador puede hacer rayas en la pizarra para ganarle a la Balona, pero da igual las que pongas si se juega sin alma. Lo que dije en rueda de prensa ya lo habían escuchado los jugadores”, ha confesado, recordando que fue una semana con tres partidos, y un duelo con un comienzo gris, por lo que influyeron muchos factores en él. Aún así, ha querido remarcar que “este equipo no está sin alma porque entrena increíblemente bien. Lo han hecho todas las semanas, incluida la de la Balona, pero lo dije como lo sentí. El equipo ha jugado partidos para ganar”, ha destacado el entrenador califal.

De hecho, esta misma semana ha ocurrido una situación un tanto desagradable durante uno de los entrenamientos, con una pequeña disputa entre el propio Mosquera y Juan Villar. Sin embargo, el entrenador ha querido quitarle importancia, explicando que “no fue tan desagradable y fue algo normal”, ya que no se trató de otra cosa que no fuese “una discusión entre un árbitro y un jugador”. Todo viene porque el míster “había avisado de que iba a pitar los fuera de juegos muy claros, donde el delantero está acampado”, y “a Juan Villar no le gustó la palabra, protestó y yo le dije que no protestase”. Tras ello, terminó el entrenamiento de manera normal, y, tras el término, Mosquera fue a hablar con el delantero “para decirle que esto era casi entre dos futbolistas que protestan porque quieren ganar”. “No era para que se armase mucho revuelo. Es algo tan normal que no tiene ni recorrido”, ha añadido.

El San Fernando, un equipo que ha “cambiado mucho con Pablo Alfaro”

Por otro lado, ya abordando al próximo rival, el San Fernando, Mosquera ha insistido que “en vez de mirar la situación del rival, tenemos que mirar la nuestra”, ya que, aunque el objetivo “está difuminado”, “individualmente, nos jugamos muchas cosas también”. “No sé lo que necesitan -el San Fernando-, pero es que no voy a pensar en ellos salvo la parte analítica. Pienso en mi equipo, y pienso que necesitamos una victoria tanto como los objetivos que tenga el San Fernando. Es una victoria ya por lo personal, por el orgullo, por el escudo. Es una victoria necesitadísima, que vale por todos sus objetivos”, ha analizado un Mosquera que conoce bien al rival, y que ha recordado que “cuando ha necesitado los puntos, ha ido muy fuerte”, y que “ha cambiado mucho con Alfaro”, ya que empezaron la temporada “queriendo tener un centro del campo muy fuerte, con jugadores buenos y rápidos como Gabri o Biabiany”, pero que ahora es “un equipo más directo, más rápido y más consistente”, y que “no ha llegado de casualidad a los 43 puntos que tiene. Está terminando bastante bien”.

Por otro lado, el rival tendrá con el Córdoba CF “una incógnita muy fuerte, porque pueden pensar que la estadística nos va a favorecer”, y porque, además, al ser en El Arcángel, el conjunto califa va a “salir a que sea un partido muy fuerte nuestro”. Tendrá que hacer un poco de encaje de bolillos Mosquera, puesto que la enfermería se ha colmado de pacientes en esta última semana. Ekaitz, Javi Flores y Felipe tienen roturas de fibras, mientras que Puga sigue con “una afectación de pubis por la que dice que no está para jugar”. A todo esto se suma Canario, que podrá estar para la próxima semana en el mejor de los casos, por lo que la cuenta es de que hay “16 jugadores más dos porteros”, y aunque “no hay problemas en cuanto a posiciones” - como ocurrió ante la Balona en el lateral diestro-, sí que habrá que ver “cómo hacer que no haya problemas de recambios en el banquillo”.

Para ello, Mosquera no dudará en mirar hacia el filial, ya que “lo importante es el primer equipo”. Ha explicado que la semana pasada, “si ganábamos nos poníamos a tres puntos del Linares”, por lo que, aunque “hay que atender también al filial, que lo está haciendo muy bien”, el otro día el primer equipo necesitaba un lateral y un central “con nivel para Primera RFEF”, por lo que Mosquera habló con el club, y este seleccionó a Castillo y Giovanni. “Esta semana, igual pensaré en atender al filial, de que tenga lo mejor, pero si necesito mañana en el banquillo a gente, me los voy a llevar. Obviamente, en mi ánimo solo está potenciar el primer equipo, y para eso está el filial”, ha culminado.