Manuel Mosquera: “No están justificados los insultos personales”

Ya sin ningún objetivo a la vista, y con el enfado de una afición que lo ha demostrado hoy en El Arcángel, el Córdoba CF ha sumado un empate insípido ante el San Fernando en el penúltimo encuentro como local de la temporada. El gol de Simo, ecualizado a los cinco minutos con el tanto en propia de José Alonso, ha llevado a los blanquiverdes a sumar el punto número cincuenta de la temporada, pero ya a ocho del play off, y diez por encima del descenso. Un final de campaña dantesco y triste, llevado al extremo por lo vivido hoy en el ambiente en El Arcángel.

La misma vergüenza de siempre

En la rueda de prensa posterior al duelo, Manuel Mosquera ha comenzado subrayando que no le parece bien “atacar directamente a los jugadores con una sensación de burla”, entendiendo que “un cordobesista nunca debería de hacer eso con sus jugadores”, ya que lo que sí podría esperar es “decepción, crítica o pitos”, pero no “ir contra jugadores en lo personal”, ya que “no tiene ningún sentido, no está justificado y no se lo merecen”. “Han bajado el rendimiento y ahora mismo no salen las cosas, pero nunca es justificado cantarle a los jugadores en forma de burla o con palabras injustificadas en un terreno de juego”, ha reiterado, reconociendo que “la afición es soberana”, pero que “por más argumentos que busque, nunca trabajar mal en tu trabajo es para que te insulten”.

Siguiendo con el tema, ha apuntado que es “para reflexionar”, y ha pedido a “cada una de esas personas que han ido al campo a insultar y a vejar, que se fuesen a casa a reflexionar”. No ha querido entrar en si el club debería de tomar medidas contra ello, pero ha querido también apuntar que “no es para difuminar” ni para poner “una cortina de humo”. “Más allá del análisis, de que hemos fallado enormemente, como seres humanos de esta sociedad no voy a alimentar nada de esto, sino que siempre lo voy a condenar cada vez que haya una persona que insulte a un jugador o a cualquier profesional del campo”, ha reiterado. Además, ha añadido que “si son cordobesistas de pro, no pueden insultar a su jugador vejándolos. Pueden protestarles, pueden decirles que son muy malos, y al entrenador también. Pueden silbar, pero lo otro no”.

Por último, también ha confesado que entiende la poca afluencia de público en El Arcángel -poco más de 5.000 espectadores- como una forma de protesta. “Quien no venga al campo también indica protesta, que no hay objetivo que motive a venir al campo. Es una afición increíble. Lo que digo es que no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer”, ha explicado, entendiendo que haya muchos aficionados que no hayan acudido hoy al graderío califal. Además, haciendo un paralelismo con la protesta multitudinaria vivida en Málaga, ha querido diferenciarlo, ya que “aquí lo que hay es una afición molesta por un bajó tan excesivo, que es casi increíble”.

En el plano deportivo, pero también mezclado con el ambiente, lo primero que ha remarcado Mosquera es que estos insultos han sido “uno de los factores del cambio” de Kike Márquez. Más allá de eso, también ha indicado que “tiene una alergia galopante desde hace un mes y se asfixia”, pero que es “muy difícil jugar bajo esos insultos totalmente injustificados”. Por ello, y “como no le salían las cosas, lo mejor era dejar paso a un compañero”, dando así entrada a Carracedo que “nos revolucionó y mejoramos”.

Siguiendo con el partido, Mosquera ha indicado que su equipo ha ido “de menos a más”, y que ha tenido “personalidad”. Ha vuelto a hacer referencia a la afición, recordando que “tiene derecho a protestar porque quieren que su equipo gane”, y que “cuando no ganan, sin saber por qué, tienen un rendimiento bajo, por lo que entiendo las protestas”. Entre sus jugadores “se han arropado en el campo y en todo momento han buscado el gol”, llegando así a la conclusión de que han sido “muchísimo mejores que el San Fernando”. “Si tú haces un montón de ocasiones, llegadas, no enchufas el gol, y para una que es un tirito y tiene que tocar en alguien para que vaya por encima de la mano del portero. Es surrealista, pero no es justificación”, ha reconocido, antes de volver a indicar que “no están justificados los insultos personales”. “Si mañana vamos a los trabajos de los que han insultado y les hacemos lo mismo, pensarían que estamos locos. Debería de mejorar eso”, ha culminado.

Por último, haciendo un balance de sus seis semanas al frente del Córdoba CF, ha recordado que cuando llegó, dijo que “era un honor” para él estar aquí, y hoy “es un honor estar aquí”, ya que “los resultados no van a cambiar mi percepción”. “Es increíble que no hayamos tenido una victoria, pero lo digo alto y bien claro: jamás me arrepiento de las cosas que he hecho”. “Aquí estoy de cine, pero los resultados no salen y esa rabia se me queda”, ha reflexionado. Por lo tanto, ya sin objetivo marcado, para las dos semanas que quedan pide “profesionalidad”, que “puede parecer poco, pero si pedimos a los aficionados que alienten o protesten de manera coherente, a los jugadores y entrenadores se les puede pedir profesionalidad y dignidad”. Por ello, buscarán “salir todos los partidos a ganar y entrenar como si tuviésemos un objetivo claro”. “Ser profesionales, dignos, personas con pasión y, aunque los resultados dicen todo lo contrario y parece que no eres profesional, no se puede consentir que te puedan insultar como si fuésemos delincuentes”, ha apostillado.