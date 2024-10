El Juez de Competición desestima la solicitud del Córdoba CF por la tarjeta roja a Théo Zidane

Solicitud rechazada por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española. Este miércoles se han publicado los acuerdos del juez disciplinario, relativo a la novena jornada del campeonato de LaLiga Hypermotion, de los cuales andaba pendientes el Córdoba CF, que había decidido recurrir la tarjeta roja que vio el centrocampista Théo Zidane en el duelo del pasado fin de semana ante el Granada CF, al considerar el club que se trataba de un castigo excesivo para su futbolista. No obstante, el órgano futbolístico ha rechazado dicha solicitud, por lo que ha decretado no atender las alegaciones de la entidad cordobesista.

Concretamente, el club solicitó la anulación de la tarjeta roja directa, alegando que “el contacto con el rival se produce posteriormente al toque con el balón por la inercia del movimiento del jugador, habiendo sido un contacto claramente accidental”. En este sentido, hay que recordar que el árbitro del encuentro expuso en el acta que había expulsado al futbolista blanquiverde “por entrar en forma de plancha en la disputa del balón, impactando en la cabeza de un adversario con uso de fuerza excesiva”.

El Córdoba CF aportó dicha alegación, además de la prueba de vídeo de la acción, tratando en todo momento de aludir a la intencionalidad de Zidane, que ningún momento ve al defensor, por lo que el impacto no se produce a propósito, ni con mala intención por parte del jugador. No obstante, dicho argumento no ha convencido en absoluto al Comité Disciplinario.

Y es que éste ha decidido concluir con que “no concurre en el presente supuesto ninguno de los referidos supuestos anteriormente mencionados para considerar que ha existido un error material manifiesto, toda vez que la prueba videográfica presentada no aporta elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar lo que se refleja en el acta”, por lo que han desestimado las alegaciones. Así las cosas, Zidane deberá cumplir un partido de sanción, con multa accesoria en cuantía de 200 euros al club y de 600 euros al infractor.