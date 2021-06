González Calvo: "No podemos empezar un proyecto con los sueldos inadecuados"

En el marco del Ateneo Cordobesista, también hay tiempo para que se analicen asuntos de manera concreta y sosegada. En este caso, en el recinto del Jardín Botánico, donde Javier González Calvo no ha rehuido las preguntas de los periodistas -de hecho, rara es la vez que lo ha hecho- a la salida de dicha conferencia, donde el consejero delegado del Córdoba CF ha participado como ponente -sumando también al presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, José García Román- tras una temporada que "ha sido durísima, durísima".

El tiempo pasa y pasa pero aún no hay decisiones en firme. Aun así, González Calvo afirma que se está realizando una labor en la sombra de la mano de la propiedad. "Estamos trabajando con ellos todos los días, mandándole mil informes de todo y esperando a que ellos finalmente tomen las decisiones que crean oportunas. Y como decía anteriormente, esto es inmediatez, esperamos que sea rápido. También recordar que al final estamos en esta situación porque la temporada termina el 9 de mayo. Todos los jugadores que tenemos en el club todavía tienen contrato hasta el día 30 de junio. Lo normal es que se toman muchas de esas decisiones con posterioridad a la finalización de esos contratos. (Estamos) trabajando en muchos frentes, muchos de los que conocéis, otros que todavía nos quedan por trabajar, sobre todo en lo que es futbolistas, en el resto de áreas, está trabajando mucho. Tenemos que dar salida a futbolistas que, como muchos de vosotros sabéis, algunos tienen contrato, otro terminan, pero tenemos que adaptar el club y el equipo a donde vamos a competir. Por desgracia, en la cuarta categoría del fútbol español y a intentar salir de ahí cuanto antes", ha desarrollado.

"No creo que tarde tarde mucho en decidirse porque el mercado se mueve y hay que tomar decisiones. Al final estás jugando con personas, con el pan de gente y que necesitan tener solucionado su futuro más que incluso el futuro de lo que vaya a ser el Córdoba Club de Fútbol. Estamos hablando de personas que necesitan saber si están aquí y están en otro sitio y si pueden decantarse por una oferta, se pueden decantar por otras. Por lo tanto, creo que en un día u otro tendremos decisiones". Esto desarrollaba sobre el fondo bareiní, que aún sopesa todas las decisiones que tienen que tomarse aunque ninguna en firme.

También tuvo palabras sobre la información de los compañeros del digital Cordobadeporte.com, que señalaban que el Villarreal se haría con los servicios de Alberto del Moral. De hecho, el propio González Calvo lo da prácticamente por hecho. "Creo que se lo merece todo por este club y si ven a un club y paga la cláusula, pues no podemos hacer otra cosa. Creo que en estos momentos lo tenemos más fuera que dentro y creo que en las próximas horas se podrá hacer oficial la salida". Sobre Djetei, alberga algo más de esperanza, aunque también consciente de que los emolumentos del camerunés tras su renovación de contrato son prácticamente inviables en Segunda RFEF.

Por ello, desde la entidad blanquiverde le facilitarían la salida. "A nosotros nos gustaría cederlo, pero si también se tiene que ir traspasado, será traspasado. No podemos cortar la progresión de un futbolista de 26 años y que tampoco nos queremos equivocar en eso porque nos equivocamos a futuro, respetando o por lo menos dándole continuidad a alguno de los contratos tan altos que teníamos en jugar en Segunda B. No podemos empezar haciendo un proyecto en el que los sueldos no son adecuados a las categorías. Por lo tanto, habrá que buscar una salida a Momo con todo cariño y si él profesionalmente considera que se quiere quedar en Córdoba, hablaremos con él para que se quede. Pero lo normal y natural es que una persona como Djetei, que lo ha dado todo por este club con nosotros, lo hagamos lo más sencillo posible para que pueda salir", desarrolló el directivo cordobesista, aún con sus muletas como compañeras.