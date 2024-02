Iván Ania: “Si miramos la clasificación nos vamos a equivocar”

El Córdoba CF, tras su complicada salida a Ceuta, afronta un nuevo duelo en El Arcángel, y es de esos partidos tildados como “trampa”. Llega al coliseo ribereño la UD Melilla, penúltimo clasificado en la tabla con 19 puntos, a siete de la salvación, por lo que el duelo en tierras cordobesas es una auténtica final para los melillenses. El club califal, por su parte, buscará hacer bueno el empate en Ceuta y seguir acechando el liderato y la cabeza de la tabla, comandada actualmente por CD Castellón y UD Ibiza. Todo ello con el recuerdo en el partido de ida, que supuso el último duelo hasta el momento de Dragisa Gudelj con la elástica blanquiverde.

Cuestionado precisamente por ese duelo de ida y si se podría ver un Melilla similar, Iván Ania, en la rueda de prensa previa al duelo, ha recordado que tienen “jugadores distintos en el mercado de invierno”, ya que han hecho “muchísimos fichajes”, además de contar con las bajas de Sidikki y Mandahogo para este duelo. “Por nombres, seguro que no va a ser parecido”, ha concluido entonces, aunque reconociendo que “por planteamiento, allí, en su campo, estuvo muy condicionado el partido por el estado del césped”, por lo que les costó muchísimo adaptarse a esas circunstancias y sacar el partido adelante. Por otro lado, ha recordado que en el duelo ante el Recreativo de Huelva, el Melilla no estuvo encerrado en un principio, y luego “hicieron marcaje al hombre a todo el campo”, por lo que ha reconocido que no sabe “que nos vamos a encontrar”.

Siguiendo con el análisis, Ania ha subrayado que “hay veces en las que el rival ya directamente viene a defenderse y meterse atrás, y otras veces les sometemos y hacemos que pierdan metros”, pero que aún así deben “estar preparados para todo, tanto como para que nos igualen en presión, como para que se metan atrás y tengamos que atacar un bloque bajo”. Y es que, para el ovetense, “a veces es mejor no saber lo que te vas a esperar, y así tienes que estar concentrado y pendiente”, ya que, cuando tienes muy claro lo que va a suceder, para el técnico blanquiverde “tiendes a la relajación y, si te surge algún imprevisto o plantean algo distinto, te cuesta adaptarte”.

Por todo ello, Ania espera “un partido difícil”, a la par que recuerda que si miran la clasificación se van a equivocar, ya que el Melilla es “un equipo que desde el mercado de enero ha mejorado, ha tenido muchísimos mejores resultados”, y ha puesto como ejemplo las victorias ante Málaga, Ceuta o Recreativo Granada. “A veces son distintos los resultados que obtienes como local que como visitante”, ha recordado, aunque ha vuelto a reincidir en que será “un partido difícil”, en que el Melilla no les va a “regalar nada”, y en que, más allá del planteamiento, será fundamental “ponerse por delante en el marcador y empezar bien”.

A raíz de esta reflexión, Ania ha apuntado que cuando juegan como local, es “muy importante adelantarnos en el marcador porque cuando lo hacemos, somos un equipo mucho más dominador, que juega con mucha más tranquilidad cuando van pasando los minutos”, mientras que “con un marcador igualado o adverso, ese tiempo corre en nuestra contra y nos empiezan a entrar las prisas, y empezamos a querer llegar demasiado rápido”. Por ello, y por esa precipitación que le produce al Córdoba CF en El Arcángel el no ir ganando, Ania ha estimado que es “importantísimo el poder adelantarnos en el marcador y poder jugar nosotros con el ritmo del partido”.

Por otro lado, cuestionado sobre esa posible pelea por el ascenso directo, que aún queda a nueve puntos, Ania ha seguido con su discurso habitual: “no veo más allá del siguiente partido”. Y es que, pese a que “lo que no estaba siendo habitual en la primera vuelta, que es que los dos equipos que tenemos por encima pinchen, ahora han pinchado dos jornadas consecutivas”, pero eso no debe alterar al Córdoba CF. Para Ania, su equipo debe “hacer nuestro trabajo y, a partir de ahí, si eso sirve para recortar puntos con los de arriba, pues muchísimo mejor”. Por ello, el partido ante el Ceuta era “importantísimo”, ya que eran conocedores de que “con una victoria, afianzábamos mucho esa tercera posición. No pudo ser, conseguimos un empate que deja todo un poco parecido a como estaba. Recortamos a los de arriba, pero sin embargo el Málaga nos alcanza, pero le sacamos un punto más al Recre”. En esa amalgama de resultados, lo más importante para el ovetense es que mantienen “una distancia importante sobre el sexto, pero tenemos que ser ambiciosos y pensar siempre en intentar alcanzar a los que tenemos por delante y no tener miedo a perder la ventaja con los que tenemos por detrás”.

Por último, también se ha abordado el cómo este partido, a nivel de aficionado, puede parecer una victoria obligada para el Córdoba CF. Ante ello, Ania ha reconocido que “la presión en este partido la tenemos nosotros”, mientras que la pasada jornada, en Ceuta, “la presión está compartida con ellos porque son un equipo que quiere meterse arriba, que es un equipo importante de la categoría en cuanto a plantilla, en cuanto a presupuesto y en cuanto a todo”. Ahora, los blanquiverdes juegan en casa y, “venga quien venga, siempre tenemos nosotros la presión de tener que ganar”. “No se puede mirar la clasificación porque eso te lleva a equivocarte y a engaño, pero cuando afrontas este tipo de partidos, tienes dos posibilidades: ”tener miedo a perder, o tener la ambición de querer ganar“, ha apuntado un Ania valiente. Así, el ovetense ha concluido con una declaración de intenciones: vamos a ir a ganar, con ambición y a someter al rival”.