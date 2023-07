Iván Ania y un primer once competitivo con el Córdoba CF

La plantilla del Córdoba CF para la temporada 2023-24, poco a poco, va sumando adeptos para su causa, con un Iván Ania al frente que tratará de sacarle al plantel el máximo jugo posible para intentar luchar por el objetivo de ascender a Segunda División. La limpia fue completa, con multitud de salidas que afectaron a todas las líneas, desde la portería, a la defensa, centro del campo y delantera. Sin embargo, la zaga fue la zona que quedó más desguarnecida, ya que tan solo Calderón continuaría, en un principio, en la dinámica blanquiverde para la próxima campaña, o al menos eso reflejaba su contrato.

Las bajas en el Córdoba CF: una puerta abierta y tres continuidades relevantes

Sin embargo, la dirección deportiva, que ha trabajado en silencio y en la sombra, ya ha logrado completar, al menos, una primigenia defensa con la que Iván Ania puede comenzar a trabajar de cara a la vuelta del plantel a los entrenamientos. Al mencionado caso de Calderón se le sumó, rápidamente, Adri Castellano. Tras ser deseo durante el mercado invernal, el defensor cordobés apalabró su llegada a la entidad califal para este verano, y puede desenvolverse como central zurdo y como lateral. Además de él, la sorpresa de Adrián Lapeña pilló a todos de improvisto, puesto que fue uno de los nombres que menos se rumorearon a lo largo de las últimas semanas.

Para completar la línea defensiva, por el carril diestro, Iván Ania ha decidido optar por un viejo conocido de su causa: Carlos Albarrán. El lateral, que cumplirá el próximo 2024 treinta años, destaca por su altitud -187 centímetros- así como su capacidad de sacar centros desde el perfil diestro. Un gran aliado para una delantera que aún espera incorporaciones, puesto que tan solo Antonio Casas se encuentra en esa posición. Igual de desguarnecido se encuentra también el centro del campo, con tan solo Diarra y Cristian Delgado como pivotes defensivos, ningún centrocampista creativo, y tan solo el controvertido Kike Márquez en la posición de mediapunta.

Donde sí que han llegado incorporaciones, y se esperan también algunas bajas, es en los extremos. Todo hace indicar que Simo Bouzaidi continuará como blanquiverde la próxima temporada, y competirá en su puesto con el recién llegado Adilson Mendes, un habilidoso extremo que destaca por su velocidad, regate y finalización. Por el costado diestro, Carracedo opta a la titularidad, aunque su continuidad, como la de todos los futbolistas, no está asegurada al cien por cien. Su teórico sustituto, Alberto Canario, se encuentra en la rampa de salida, por lo que será otra demarcación a reforzar por parte de Juan Gutiérrez Juanito.

De esta manera, este primer once primigenio de Iván Ania parte con Carlos Marín como teórico portero titular; Calderón, Castellano, Lapeña y Albarrán en la línea defensiva; Cristian Delgado y Diarra, en el centro del campo; Kike Márquez de enganche, acompañado por Simo -o Adilson- y Carracedo por las bandas, mientras que en punta de ataque esperará Antonio Casas. Sin embargo, como bien se ha dicho, es un once muy primigenio aún, puesto que no se cuenta con suplentes en ninguna de las posiciones de defensa, no hay un centrocampista creativo, no hay aún sustitutos en la mediapunta, Canario parece más fuera que dentro del equipo, y Antonio Casas es el único delantero. Aún queda mucho trabajo por delante en la dirección deportiva pero, al menos, ya hay un equipo con el que poder comenzar a elucubrar de cara al comienzo de la pretemproada.